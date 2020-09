«The Venture Bros.» a été annulé par Adult Swim après sept saisons, a annoncé lundi le créateur Christopher McCulloch sur Twitter.

McCulloch a déclaré que lui et les scénaristes étaient en train d’écrire la saison 8 lorsqu’ils ont appris il y a quelques mois que l’émission ne reviendrait pas à l’antenne.

«Malheureusement, c’est vrai: ‘Venture Bros.’ a été annulé. Nous avons eu la nouvelle très décevante il y a quelques mois, alors que nous écrivions ce qui aurait été la saison 8. Nous vous remercions, nos fans incroyables, pour 17 ans de votre aimable (et patiente) attention. Et, comme toujours, nous vous aimons », a écrit McCulloch, qui utilise le pseudonyme de Jackson Publick sur Twitter.

L’émission était l’une des séries originales les plus anciennes sur Adult Swim, s’étalant sur sept saisons sur 17 ans. L’épisode pilote a été diffusé sur Adult Swim en 2003 et la première saison a été créée en 2004. Les fans devaient généralement attendre entre deux et trois ans entre les saisons, et la dernière s’est terminée en 2018.

Le dessin animé pour adultes a usurpé de nombreux super-héros et tropes de la culture pop, et les personnages principaux étaient un riff de l’équipage de «Johnny Quest». L’émission a suivi la famille Venture, composée des frères adolescents incompétents Dean et Hank, de leur père scientifique insécure Rusty, de leur garde du corps familial Brock Sampson et d’un casting coloré de super-vilains, comme The Monarch, Dr. Girlfriend, Sergeant Hatred et Phantom Limb.

McCulloch a exprimé plusieurs des personnages avec Michael Sinterniklaas, James Urbaniak, Patrick Warburton, Doc Hammer, Steven Rattazzi et Dana Snyder.

Urbaniak a également dit adieu à la série sur Twitter, la qualifiant de «l’un des grands cadeaux» de sa vie.

«Donc, comme il se doit pour tous, l’annulation est venue pour ‘The Venture Bros.’ Le pilote a été diffusé il y a 17 ans, ce qui signifie que l’émission était presque assez âgée pour voter », a-t-il écrit. «C’était l’un des grands cadeaux de ma vie et de ma carrière. Les fans étaient, tout simplement, les meilleurs. Merci tout le monde. Aller. Équipe. Entreprise!”

Variety a contacté Adult Swim pour obtenir ses commentaires.