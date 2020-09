Tout a commencé dans la nuit du 31 octobre 2010. AMC a présenté le premier épisode de la première saison de Les morts qui marchent, la série basée sur les comics à succès de Robert Kirkman sur l’apocalypse zombie. Au centre de l’histoire se trouvait Rick Grimes, un policier qui devient le chef d’un groupe de survivants traversant le pays avec une promesse incertaine de trouver un endroit pour reconstruire la société.

En cours de route, il doit non seulement rencontrer des milliers de zombies, certaines de ses connaissances. Mais la pire menace, ce sont les autres humains, le reste des survivants: chacun d’entre eux veut prendre le pouvoir pour s’imposer, non pour reconstruire. Par conséquent, Grimes fait face au pire de lui-même, et cela plusieurs fois, sinon la plupart, est en lui.

The Walking Dead touche à sa fin

Il y a 10 ans, The Walking Dead est devenu un phénomène télévisuel qui partageait un espace avec une autre des séries les plus réussies de l’époque, Breaking Bad. Le même niveau de notation et d’acceptation, peut-être qu’il l’a eu pendant les six premières saisons; cependant, lorsque les histoires commencent à se répéter et que les personnages cessent d’évoluer, le public se détache progressivement.

Au cours des dernières saisons, les niveaux d’audience, sans être terribles, ont chuté par rapport aux tranches précédentes. Les choses ont pris un virage à 180 degrés, zéro positif, lorsque l’acteur Andrew Lincoln, Rick Grimes, a quitté la série suivi de personnages comme Carl et Maggie (ce dernier est revenu). Alors que l’acteur Norman Reedus (Daryl Dixon) a pris les devants, un nombre considérable de téléspectateurs avait déjà été perdu.

Et pour ça, d’une certaine manière Nous ne sommes pas surpris que The Walking Dead ait annoncé sa fin dans la saison 11 de la série, qui sera diffusée à la fin de 2022.. Selon EW, ce dernier opus comportera 24 épisodes. Le dernier épisode de la dixième saison sera présenté le 4 octobre, car sa production a été retardée en raison de la pandémie.

Daryl et Carol, les nouveaux protagonistes

Les morts qui marchent c’était si populaire, que un premier spin-off a été écrit sous le nom de Fear the Walking Dead qui lancera sa sixième saison à la mi-octobre. Ce même mois sortira la troisième production de cet univers The Walking Dead: le monde au-delà. Et vous n’oublierez pas qu’il y a quelque temps, avec le départ d’Andrew Lincoln, une saga cinématographique mettant en vedette cet acteur a été annoncée pour lui donner une continuité.

Et maintenant, avec l’annonce de la fin Les morts qui marchent En 2022 et avec la saison 11, la nouvelle arrive également qu’il y aura un troisième spin-off mettant en vedette, ni plus ni moins, que par Daryl Dixon et Carol Peletier. Les deux personnages, au fil des saisons, ils sont devenus de grands amis et des confidents, et même les fans ont demandé la possibilité d’une romance.

Cela signifie seulement que leur relation était pour beaucoup plus que d’être les personnages de soutien les plus importants. Cette série fera ses débuts en 2023 à AMC. Les producteurs et créateurs de cette prochaine production ont donné le feu vert à un autre projet intitulé Tales of the Walking Dead qui, contrairement à tous les autres, n’aura pas de continuité entre les épisodes. C’est-à-dire, C’est une anthologie où nous verrons le personnage connu occasionnel, et de nouveaux noms et visages, par épisode.

La conclusion? Ils ont déjà décidé que c’était la fin de The Walking Dead, mais en aucun cas l’univers qui l’entoure. Voyons comment ça se passe …