Dan Fogler a rejoint Les morts qui marchent dans la saison 9 en tant que Luke, une partie du groupe de Magna qui a été présenté après le saut dans le temps de six ans. Contre toute attente, Luke a survécu au massacre d’Alpha plus tard cette saison, contrairement aux bandes dessinées. Et maintenant que l’univers TWD est son huître et que tous les paris sont ouverts, Fogler espère qu’il pourra peut-être entrer dans la prochaine trilogie cinématographique d’Andrew Lincoln afin de pouvoir travailler avec la star de Rick Grimes.

En parlant avec The Movie Dweeb, l’acteur a révélé son désir de partager du temps à l’écran avec Lincoln. Il a raté de peu l’occasion de travailler avec l’ancien acteur principal de la série, alors qu’il faisait ses débuts dans le dernier épisode de Lincoln, mais un camée ou un rôle de soutien dans les films réglerait ce problème. Quoi qu’il arrive, Fogler a de grands espoirs pour le premier film qui doit sortir, le qualifiant d ‘«épique».

«J’adorerais faire des apparitions intéressantes dans l’un des films à venir, peut-être même travailler avec Rick. Je n’ai jamais travaillé avec [Lincoln]», A déclaré Fogler. «J’adorerais passer sur grand écran, ce serait amusant. Je pense juste que ce film serait épique. «

Parlant généralement de l’endroit où Luke pourrait aller après la conclusion de la guerre des Whisperer, la star des Fantastic Beasts a lancé l’ancien professeur de musique en train de redémarrer sa carrière avec les enfants d’Oceanside, et peut-être que quelque chose se développait entre lui et l’intérêt amoureux potentiel Jules (Alex Sgambati).

« Il fait un truc dans un glee club avec les enfants d’Oceanside ou quelque chose comme ça, et peut-être que Jules est assis dans le public et qu’elle a un bébé, et il semble que tout va bien », a déclaré Fogler. «Ensuite, je vois que derrière les enfants, il y a juste une vague de zombies. Ce serait une bonne ouverture. Ensuite, il serait intéressant que les enfants se retournent soudainement et qu’ils aient tous un arc et des flèches.

Cliquez pour agrandir

Compte tenu des idées de Fogler, peut-être pouvons-nous dire en toute sécurité qu’il sortira vivant de la finale, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a vraiment beaucoup de liberté avec ce personnage vu qu’il n’y a pas de plan de bande dessinée à suivre avec lui, mais une apparition au cinéma aurait-elle un sens? Eh bien, Fogler est un visage familier sur grand écran grâce à son rôle dans le monde sorcier, alors qui sait?

Les morts qui marchent revient à AMC pour sa finale longtemps retardée dans environ un mois, le dimanche 4 octobre.