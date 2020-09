Michael Rooker est une véritable légende cinématographique. L’acteur à la voix graveleuse est devenu une star culte instantanée avec son premier rôle dans Henry: Portrait of a Serial Killer en 1986 et a continué à jouer des durs vaguement sinistres dans de très nombreux films au cours de sa carrière. Le public contemporain le connaît mieux en tant que Yondu dans les films Gardiens de la Galaxie et en tant que profondément désagréable Merle Dixon dans Les morts qui marchent, alors qu’il figurera également dans The Suicide Squad de James Gunn, dans lequel il incarnera Savant.

Rooker a été à la hauteur de sa réputation de dur à cuire à l’écran dans de récents messages sur les réseaux sociaux où il a détaillé sa bataille contre COVID-19. Après avoir reçu un diagnostic positif, il s’est mis en quarantaine dans une remorque Airstream et l’a endurcie sans médicaments, vitamines ou suppléments.

«Je me suis battu contre le COVID-19. et je dois vous dire que cela a été une vraie bataille. Et comme dans toute guerre, TOUT est juste. Et au milieu de cette bataille épique, je suis arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas beaucoup de choses que l’on puisse faire à l’extérieur, pour combattre le COVID-19 une fois qu’il est entré dans votre corps. Ceci est mon opinion personnelle, certainement pas la conclusion d’une étude scientifique. La vraie bataille se déroule en interne, au niveau cellulaire. »

Il a poursuivi en expliquant que son système immunitaire s’attaquait à la maladie avec un «un-deux coups de poing à la tête, deux coups au corps et une combinaison uppercut droit crochet gauche.»

Rooker a également expliqué pourquoi il comptait sur son corps seul pour résoudre ce problème, en disant:

«J’avais le sentiment que si mon système immunitaire n’était pas déjà préparé pour cette bataille, le chargement de tous ces trucs supplémentaires ne ferait que me blesser car les reins et le foie auraient été gravement stressés.

Je ne sais pas si un médecin aurait donné ce conseil, mais Rooker est un dur à cuire et je suppose qu’il connaît son corps mieux que quiconque. Il a maintenant reçu un bon état de santé et n’a aucune trace du virus dans son système.

«Dans le processus de lutte contre le COVID-19, je pouvais ressentir et voir les résultats de ces batailles quotidiennes, par ce que je ressentais et regardais le lendemain. Je me sentais soit comme de la merde, soit plutôt bon, semi-humain en fait. Donc, juste pour que vous sachiez que le résultat final de toutes ces batailles quotidiennes est arrivé à sa fin. Mon corps a gagné la GUERRE! »

Il ne faut pas oublier que la volonté et la force physique ne sont pas une solution miracle pour lutter contre ce virus et que de nombreuses personnes fortes y ont succombé. Je ne recommanderais à personne de suivre le plan de traitement personnel de Rooker, mais dans son cas, vous ne pouvez pas contester les résultats.