The Weeknd a remporté le prix de la vidéo de l’année 2020 des VMA pour sa vidéo à succès “Blinding Lights”.

The Weeknd a remporté dimanche 30 août le Moon Person pour la vidéo de l’année aux MTV Video Music Awards 2020, diffusé à distance en raison des précautions COVID-19.

Le chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques âgé de 30 ans a gardé son discours d’acceptation court et a utilisé sa plate-forme pour exiger justice au sein du mouvement Black Lives Matter.

“C’est difficile à célébrer, alors je vais juste dire justice pour Jacob Blake et justice pour Breonna Taylor”, a-t-il déclaré avant de quitter la scène. The Weeknd a également dédié sa victoire pour la meilleure vidéo R&B à Blake et Taylor.

Blake est l’homme noir non armé de 29 ans qui a été abattu par un policier à Kenosha, Wisconsin, le 23 août, alors qu’il s’éloignait d’un prétendu conflit familial. Taylor est la technicienne médicale d’urgence noire âgée de 26 ans qui a été abattue lors d’un raid policier sans coupure à son domicile à Louisville, Kentucky en mars.

Les nominés pour la vidéo de l’année 2020 comprenaient Billie Eilish («tout ce que je voulais»), Eminem ft. Juice WRLD («Godzilla»), Future ft. Drake («Life Is Good»), Lady Gaga et Ariana Grande («Rain On Me »), Taylor Swift (« The Man ») et The Weeknd (« Blinding Lights »).

Regardez “Blinding Lights” ci-dessous: