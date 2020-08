Parmi les bonnes choses que la pandémie a laissées, c’est que nous avons eu l’occasion d’assister à des réunions que nous attendons depuis plusieurs années. Maintenant, il est temps d’assister à la rencontre de l’une des meilleures séries du début du millénaire. Les acteurs et les créateurs de «The West Wing» se réunissent pour se produire ensemble pour la première fois depuis près de deux décennies dans une émission spéciale de HBO Max.

Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff et Bradley Whitford à la rencontre du créateur Aaron Sorkin et le producteur Thomas Schlamme pour une spéciale West Wing au profit de la promotion du vote aux prochaines élections américaines.

Dans cette nouvelle spéciale, nous verrons une représentation théâtrale du chapitre de Hartsfield’s Landing à partir de la troisième saison. Les vrais fans et ceux qui ont de bons souvenirs se souviendront de ce chapitre où le président Barlet de Sheen jouait aux échecs contre Sam et Toby. Tout cela pendant que les Chinois jouent à des jeux de guerre dans le détroit de Taiwan. Ils se souviendront également d’un Josh nerveux pour les 42 votes aux élections d’une ville éloignée du New Hampshire, qui prédisent toujours le vainqueur des primaires de cet État.

Ce ne serait pas la première fois que le casting de The West Wing se réunissait. Ils l’ont déjà fait pour le podcast The West Wing Weekly et pour une publicité pour la candidate à la Cour suprême du Michigan Bridget Mary McCormack. Cependant, ce oui ce sera la première fois qu’ils le feront pour la télévision.

«The West Wing» pour When We All Vote

La raison derrière cette spéciale de réunion de l’aile ouest pour HBO Max est sensibiliser et soutenir lorsque nous votons tous. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif et non partisane cofondée par Michelle Obama pour augmenter le taux de participation à toutes les élections aux États-Unis.

En plus du casting et des créateurs déjà mentionnés, l’ancienne première dame, Michelle Obama fera une apparition sur la spécialeDes acteurs supplémentaires et des invités spéciaux du monde de la fonction publique et des arts seront annoncés dans les semaines à venir.

Le spécial West Wing sera enregistré sur plusieurs jours au Orpheum Theatre du centre-ville de Los Angeles début octobre. Sorkin pour écrire du matériel original exclusif pour le spécialtandis que Schlamme servira de directeur de production.

Aaron Sorkin a déclaré à propos de cette réunion tant attendue: «Tommy et moi sommes extrêmement heureux de réunir «The West Wing» pour cette lecture par étapes et pour soutenir When We All Vote dans leurs efforts pour nous impliquer tous dans cette élection. «

« Nous sommes ravis de revisiter cette série légendaire et d’offrir à nos fans passionnés quelque chose de substantiel, de significatif et d’inoubliable, tout en promouvant un message important pour notre époque », a ajouté Sarah Aubrey, responsable du contenu original, HBO Max.

Ce serait la deuxième émission spéciale de haut niveau d’une série NBC classique produite par Warner Bros.à être diffusée sur HBO Max après le très Retardé spécial réunion d’amis.

