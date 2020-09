ETCette année a été marquée par de nombreux événements, la pandémie de coronavirus, les différentes mobilisations aux Etats-Unis contre les violences raciales, les manifestations à Hong Kong en quête de démocratie et bien d’autres. Chacun de ces événements ne pourrait être connu sans le travail et le travail des photojournalistes, qui sont chargés de capturer ce qui se passe en ce moment, et le World Press Photo est chargé de les attribuer tous.

C’était à la mi-février quand L’organisation indépendante a présenté les images finalistes dans chacune de ses catégories pour le concours 2020. Au total, 73996 photographies de 4282 photographes professionnels du monde entier ont participé, qui nous ont montré des cartes postales spectaculaires, Mais bien qu’il ait été difficile de choisir les gagnants, ils ont annoncé en avril qui recevra le prix des meilleures photographies de l’année.

La World Press Photo revient au CDMX malgré la pandémie

Mais au-delà d’annoncer un gagnant et de lui donner le prix qu’il mérite, les organisateurs de la World Press Photo se consacrent à prendre chacune des images qui ont fait entrer les finalistes dans le monde entier. Ils ont commencé dans la ville d’Amsterdam, aux Pays-Bas, parcourant 100 villes et 45 pays, mais Depuis une décennie, le musée Franz Mayer est le lieu officiel de l’exposition au Mexique et cette année ne fera pas exception.

L’édition 2020 de l’exposition Il est composé de 139 images de 44 photographes répartis en huit catégories, qui montrent différentes perspectives du monde: Problèmes contemporains, actualités générales, projets à long terme, sports, nature, portraits, actualités et environnement, ainsi que les prix World Press Photo of the Year et World Press Photo Story of the Year.

Entre eux nous avons une image du Mexicain Alejandro Prieto, qui a remporté le deuxième prix dans la catégorie Nature avec l’image « Roadrunner approchant du mur frontalier », capturé le 28 avril 2019 au large de la frontière américano-mexicaine à Naco, en Arizona. Alors comme vous le voyez, Dans l’exposition, nous avons toutes sortes d’images mais avec la même signification, pour refléter différentes situations dans le monde.

Et comment vais-je visiter l’exposition?

Comme vous vous en souviendrez, petit à petit, les différents lieux de divertissement du Mexique rouvrent, et bien sûr, le Franz Mayer a fait le travail pour accueillir tous les visiteurs. Vous pouvez visiter l’exposition World Press Photo en personne au musée du 2 septembre au 8 novembre, bien sûr, en prenant toutes les mesures de distance saine – vous savez, en utilisant des masques pour le visage, un gel antibatectial et autres.

Si vous ne savez pas où se trouve le musée, nous vous disons qu’il se trouve à Avenida Hidalgo 45, Centre historique, CDMX, dans un calendrier de Du mardi au vendredi de 11 h à 16 h et samedi et dimanche de 11 h à 17 h et l’admission générale est de 70 $ pesitos. Mais… si vous n’osez toujours pas sortir et que vous voulez voir chacune de ces images, il existe une option très intéressante, car ils mettent à notre disposition une série de visites virtuelles.

Les visites virtuelles sont également une option

Il s’avère que chaque semaine Franz Mayer diffuse une visite guidée via sa chaîne YouTube en compagnie du directeur de l’exposition du musée, Alejandro Sabido et Tania Vargas, responsable des collections documentaires. Ils nous guident à travers toutes les images que vous pouvez voir dans l’exposition et surtout, ils nous mettent en contexte pour comprendre la composition et l’idée de chaque image.

Si vous souhaitez connaître à distance le World Press Photo 2020, ce 10 septembre sera la deuxième visite virtuelle. Jusqu’à présent, ils n’ont pas mis les jours exacts dans lesquels ils présenteront l’exposition de cette manière, mais Nous vous recommandons de garder un œil sur le site officiel du musée et ses réseaux sociaux afin d’être parmi les premiers informés.

Voir sur YouTube

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’exposition World Press Photo 2020 au Musée Franz Mayer, Vous pouvez écouter l’interview que nous avons eue il y a quelques jours dans #SopitasXAireLibre avec Alejandro Sabido: