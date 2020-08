Les fichiers X aura une série animée humoristique qui résoudra les mystères les plus ridicules et bizarres que nous pouvons imaginer. Le dessin animé est déjà en cours de développement par Fox, selon Variety, et sera officiellement intitulé Les X-Files: Albuquerque.

Avec la pandémie, d’innombrables productions d’action en direct ont été interrompues pour des raisons évidentes, et c’est pourquoi c’était aussi le moment de faire ce dessin animé ou cette adaptation animée qui a été sauvé pendant des années.

Fox a travaillé sur une adaptation animée qui dira des mystères aussi absurdes, ridicules ou tout simplement stupides comme pour Mulder et Scully de prendre soin d’eux. Donc, à première vue, ce dessin animé apportera une toute nouvelle équipe d’agents, peut-être un groupe de recrues essayant d’apprendre des vétérans qui seront relégués à de simples scouts.

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles David Duchovny ou Gillian Anderson, acteurs originaux de la franchise, vont jouer un rôle dans le dessin animé. Mauvaise nouvelle pour les fans de longue date, mais une opportunité d’attirer de nouveaux yeux et de voir ce que cette grande série mystère a à offrir.

Il sera produit par Chris Carter, créateur de Les fichiers Xtandis que Rocky Russo et Jeremy Sosenko serviront d’écrivains et de producteurs exécutifs. Gabe Rotter sera également en production. Le studio en charge de donner vie à l’adaptation sera Bento Box.

La série originale avait un total de 9 saisons jusqu’en 2016, l’année au cours de laquelle une dixième est sortie. David Duchovny et Gillian Anderson ont joué les agents spéciaux Mulder et Scully, résolvant les secrets les mieux gardés par le gouvernement. Il a présenté une saison 11 en 2018, après quoi Gillian Anderson a déclaré qu’elle ne jouerait plus l’agent.