Paris Hilton est dans la phase de «réévaluation» de sa carrière depuis bien plus longtemps qu’elle n’a été évaluée en premier lieu.

En 2008, un documentaire sur Hilton, intitulé «Paris, pas la France», a été présenté en première au Festival international du film de Toronto; Dans ce document, Hilton, l’une des nombreuses femmes dont le temps sous les feux de la rampe dans les années 2000 s’est transformé en une guerre acrimonieuse menée par et contre les médias, a tenté d’expliquer pourquoi elle avait été traitée injustement. En 2020, Hilton – bien plus fermement établi en tant que DJ professionnel et personnalité publique apparemment généralement appréciée – fait la même chose dans «This Is Paris», un documentaire produit par YouTube Originals dirigé par Alexandra Dean.

Dean, réalisatrice du documentaire Hedy Lamarr «Bombshell», connaît son chemin autour d’une icône qui s’est un peu éloignée de la vue. (Dans la prime jeunesse de Hilton, c’est-à-dire à l’époque où elle était le plus détestée vocalement, Hilton était inéluctable; pour la voir maintenant, il faut la chercher, ce qui a eu tendance à engendrer une couverture plus aimable.) Cannily, elle insère des images d’interview avec Kim Kardashian West – l’ancienne protégée de Hilton dont la plus grande soif de célébrité l’a amenée à sauter les étapes et à agir maintenant comme un amortisseur pour Hilton. Quiconque veut pointer vers un symbole de vacuité des célébrités peut désigner Kardashian West et sa famille (ou, peut-être, la Maison Blanche); Hilton, ses ennemis siphonnés, joue généralement devant un public enclin à l’apprécier.

La gestalt Hilton, ce que les fans apprécient, est nécessairement enracinée dans l’inconnaissabilité; à présent, c’est un fait bien connu de la culture des célébrités que la voix pétillante de la parole en public de Hilton est une affectation, mais entendre son grondement plus profond d’octaves est toujours, en quelque sorte, une surprise. Dans sa précédente incarnation publique, en tant que star volontairement vacante de la série de télé-réalité 2003-2007 «The Simple Life» et en tant que présence cross-média représentant un peu plus symbolique qu’elle-même, Hilton était moins un innovateur qu’une réitération de choses qui avaient a travaillé pour d’autres artistes pop. Elle était, dans sa platitude, son refus d’avancer son propre scénario ou même d’avoir un scénario du tout, un tableau de Warhol amené à quelque chose comme la vie. (Comparez cela avec Kardashian West, dont la vie de famille, aussi réelle soit-elle, est la source d’où sa célébrité est tirée.)

Ici, Hilton est obligée d’être un peu plus personnelle, d’être entraînée d’une manière à laquelle elle résiste un peu. Elle est suffisamment à l’aise pour raconter des histoires de son passé qu’elle n’avait pas auparavant, y compris ses mauvais traitements dans une école de réforme draconienne, à partir de laquelle elle réunit d’autres anciens pour un compte rendu de cœur à cœur. Hilton semble évidemment moins à l’aise lorsque la substance de sa vie se déroule non pas rétrospectivement mais dans le présent, comme lorsque son petit ami l’agite délibérément avant de monter sur scène lors d’un festival de musique, aboutissant à des images étranges et brutes d’elle en train de le faire éjecter. .

Cette séquence est franche comme Hilton ne l’a jamais été au cours des nombreuses années qui ont suivi son apparition dans une sex tape dont l’authenticité a fait l’objet d’un débat grossier au début des années 2000. Mais à quoi sert-il? Si le fait est que Hilton, si souvent considérée comme ayant simplement été soutenue par les tendances culturelles, n’est en fait heureuse que lorsqu’elle est en contrôle total – eh bien, le point est fait ailleurs beaucoup plus efficacement, y compris simplement par le fait qu’un nouveau Un documentaire sur Paris Hilton sort en 2020. (Aucune mode passagère ne peut se vanter de cela.) Parfois, «This Is Paris» semble se délecter de la misère de Hilton, comme pour dire que la raison pour laquelle Hilton mérite d’être reconsidéré est qu’elle a gagné elle par l’extrémité de sa souffrance publique et privée, alors qu’en fait elle mérite d’être traitée avec bienveillance parce qu’elle est une personne.

Ce n’est un secret pour personne que Hilton, ainsi que des contemporains comme Lindsay Lohan et Britney Spears, ont été traités brutalement. Mais ce documentaire semble tellement déterminé à fouiller son traumatisme, jusqu’à et y compris des reconstitutions animées de son passage à l’école de préparation au purgatorial, qu’il la perd de vue. Le film montre effectivement que la coquille de Hilton d’une personnalité publique, sa capacité à participer à une émission de télé-réalité, à un talk-show ou à une couverture de magazine et à attirer notre attention en ne disant rien, était un mécanisme de défense. Une fois que le travail de fouille des traumatismes est terminé, cela ne lui fait pas dire beaucoup plus que cela. Elle recule une fois de plus.