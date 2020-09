La foudre frappe une fois de plus alors que Thor est de retour avec des statues magnifiquement crées issues de la collaboration entre XM Studios et Legendary Beast Studios. Thor est la deuxième statue à venir de la série de statues au format 1/3 Premium. L’icône de Marvel Comics reçoit 2 sculptures de tête qui permettent aux collectionneurs de l’afficher avec une barbe et des visages rasés propres. Cependant, il existe une troisième sculpture de tête pour les fans qui reçoivent une pré-commande pour les lève-tôt qui comprendra une tête de Thor barbu sans casque et viendra également avec Stormbreaker. La statue est placée sur une base étonnamment sculptée avec la mythologie nordique et la saga de Ragnorok. C’est une statue que les fans de Marvel ne voudront pas manquer et apportera la tempête à n’importe quelle collection.

Ce Thor est une représentation parfaite de l’emblématique Avenger et un must pour tout fan de bandes dessinées. La statue de la série Prestige Thor: Dieu du tonnerre Marvel Comics de XM Studios et Legendary Beast Studios est au prix d’environ 1316 $. La statue sera limitée à seulement 799 pièces et les précommandes devraient être mises en ligne le 9 septembre et peuvent être trouvées ici. N’oubliez pas que les commandes de lève-tôt obtiennent cette tête de Thor supplémentaire sans casque et pour la sécuriser, les fans devront commander un bourdonnement d’ici le 23 septembre 2020.

« XM Studios, en collaboration avec Legendary Beast Studios, est fier de présenter le Dieu du tonnerre THOR! Juste après le Captain America à guichets fermés, il s’agit du 2e de la série 1/3 Premium Format, ajoutant à notre imposante ligne Avengers. Montrant le pouvoir absolu d’un Dieu, cette statue exprime Thor dans toute sa vraie forme et nature. En regardant ceux qui viendraient contre lui, il se tient debout et fort au-dessus de ceux qui se trouvent sous lui. pieds est la véritable histoire de son peuple et de lui-même, avec la saga de Ragnarok mise à nu à la vue de tous. «

* Bonus Early Bird – Pré-commandez avant le 23 septembre 2020 (2 semaines seulement) et recevez: 1 x tête barbue sans casque et hache Jarnbjorn assortie.

Crédit: XM Studios

Caractéristiques de la statue de la série Thor Prestige:

Une imposante et haute statue de polystone à l’échelle 1/3 mettant en vedette Thor dans son costume classique, avec des peintures et des couleurs très détaillées pour correspondre à son aura divine.Socle extrêmement complexe et détaillé qui présente toute l’histoire de Ragnarok, enroulée autour de l’intégralité de la base. 1 x Tête classique avec casque 1 x Tête barbue classique avec casque Prime Bird – Précommandez avant le 23 septembre 2020 (2 semaines seulement) et recevez: 1 x Tête barbue sans casque et hache Jarnbjorn assortie. Fabriqué à partir de porcelaine coulée à froid Édition limitée: 799

Artistes:

HMT Studios / Maze StudiosFranco Carlesimo (Sculpt) Production, ingénierie et assurance qualité par l’équipe XM Studios et Legendary Beast StudiosVous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Tyler Roberts

Il est l’éditeur d’objets de collection depuis fin 2019. Funko Funatic, historien, vétéran de l’armée de l’air et collectionneur dévoué de beaucoup de choses.

enveloppe Twitter