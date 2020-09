Tia a pleuré en se rappelant un moment au sommet de leur carrière pendant « Sister, Sister » où un magazine ne les mettrait pas en vedette parce que les jumeaux noirs « ne vendraient pas ».

Du milieu à la fin des années 1990, Sister, Sister a dominé la télévision. La sitcom centrée sur les jumeaux mettait en vedette Tia et Tamera Mowry avec Jackée Harry, Tim Reid et Marques Houston, et il n’a pas fallu longtemps à l’appel de la famille reconstituée pour lancer les adolescents dans la célébrité. Les styles de Tia et Tamera ont été imités dans les écoles du monde entier et les slogans des jumeaux – comme « Go home Roger! » – sont toujours repris par les fans qui se souviennent avoir regardé Sister, Sister en temps réel. Il semblait que les jumeaux adolescents étaient recherchés par toutes les marques, mais selon Tia Mowry[-Hardrict], il y avait une publication qui a refusé de leur donner un article parce que les filles étaient noires.

«C’était à l’époque des soeurs, des soeurs et le spectacle était très populaire. Nous battions, comme dans les notes, des amis à cette époque. Donc, ma sœur et moi voulions faire la couverture de ce magazine très populaire à l’époque. C’était un magazine pour adolescents. On nous a dit que nous ne pouvions pas faire la couverture du magazine parce que nous étions noirs et que nous ne vendrions pas », a déclaré Tia en se mettant à pleurer.

« Me voici en tant qu’adulte et ça m’affecte encore, tu sais? » dit-elle. « Comment quelqu’un a pu rabaisser ta valeur à cause de la couleur de ta peau. Et je n’oublierai jamais ça. Je n’oublierai jamais où j’étais – et j’aurais aimé avoir parlé. J’aurais aimé dire quelque chose alors. J’aurais aimé J’aurais eu le courage de parler et de dire que ce n’était pas juste. C’est pourquoi, même jusqu’à ce jour, je dis toujours à ma belle peau brune [daughter] qu’elle est belle. »Regardez Tia revisiter quelques souvenirs douloureux et heureux ci-dessous.