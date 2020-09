Le Festival international du film de Toronto a déroulé le tapis rouge pour sa deuxième cérémonie annuelle des TIFF Tribute Awards mardi soir. Mais cette fois, le gala a eu lieu virtuellement à cause du COVID-19.

La collecte de fonds de lancement de la saison des récompenses, qui comprenait une introduction de Martin Scorsese, rend hommage à un groupe restreint de pionniers du cinéma dans l’industrie du divertissement. Animée par Chloe Wilde et Tyrone Edwards d’Etalk, la soirée a fait bon usage de son décor virtuel en attirant des présentateurs de la liste A comme Ava DuVernay, Jodie Foster et Olivia Colman.

Les lauréats de la soirée comprenaient Anthony Hopkins et Kate Winslet, qui ont tous deux reçu les prix TIFF Tribute Actor. Hopkins, qui joue dans le drame Sony Pictures Classics «The Father» du réalisateur et scénariste novice Florian Zeller, a dédié son prix aux travailleurs de première ligne et aux premiers intervenants du monde entier. «Ce prix est à vous», a déclaré Hopkins lors de son discours filmé.

Dans le film de Zeller, Hopkins joue Anthony, un homme qui refuse l’aide de sa fille en vieillissant.

Winslet, qui joue dans le drame romantique de Neon «Ammonite», a fait écho aux mêmes sentiments que Hopkins lors de son discours. «Je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances aux familles et aux personnes dont la vie a été bouleversée à jamais au cours des six derniers mois», a déclaré Mme Winslet lors de son discours.

Parmi les autres lauréats figuraient Chloé Zhao, qui dirige «Nomadland» de Searchlight Pictures, l’une des plus grandes découvertes à émerger du TIFF. Suite à une introduction touchante de l’acteur Colin Farrell, Zhao a accepté le TIFF Ebert Director Award et a réfléchi sur sa carrière relativement naissante qui comprenait «The Rider» en 2017 et les prochains «Eternals» de Marvel Studios. Elle a partagé: «Je me sens extrêmement chanceuse que les gens avec qui je travaille soient là quand je réussis et ils sont encore plus là quand j’échoue.»

Tracey Deer, qui a dirigé l’histoire acclamée sur le passage à l’âge adulte «Beans», a reçu le TIFF Emerging Talent Award. La réalisatrice Mira Nair, dont la prochaine série télévisée «Un garçon approprié» a ouvert le festival, a été honorée du prix Jeff Skoll dans Impact Media.

Le compositeur nominé aux Oscars Terence Blanchard a accepté le Variety Artisan Award. Blanchard, qui a été nominé en 2018 pour «BlacKkKlansman» et fournit la musique dans «One Night in Miami» du réalisateur Regina King (qui lui a co-présenté le prix avec Delroy Lindo) a été humilié. «Je me sens béni d’avoir cette carrière», a-t-il déclaré dans son acceptation. «C’est un honneur que je ne peux tout simplement pas mettre en mots.»

La soirée comprenait également une performance musicale de Shawn Mendes, livrant une version épurée de “Love’s in Need of Love Today” de Stevie Wonder de l’album de 1976 “Songs in the Key of Life”. Mendes a ensuite parlé du nouveau prix Changemaker de la Fondation Shawn Mendes. Le prix de 10 000 $ sera remis à un film qui aborde les questions de changement social. La fondation apportera également une contribution annuelle pour soutenir TIFF Next Wave et aider le TIFF à mettre en œuvre des initiatives clés pour élever la voix des jeunes.

Produit par les studios Bell Média, l’émission spéciale a été diffusée à CTV et diffusée à l’échelle internationale par Variety.

Le 45e Festival international du film de Toronto se termine le 19 septembre.