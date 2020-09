Dès sa toute première scène, réalisateur I-Fan WangLe premier long métrage crépite avec une énergie burlesque. La comédie de zombies taïwanaise s’ouvre sur une session parlementaire dans le chaos complet: des hommes et des femmes s’attaquent et se mordent, du sang se répand partout alors que les spectateurs paniquent dans les gradins au-dessus.

Parmi eux se trouve Hsiung (Megan Lai), qui raconte une brève histoire qui mène à ces développements, qui comprend une plante qui cause la rage et le déplacement de sa maison d’enfance afin de construire une usine chimique.

Les deux plantes – la flore et la chimie – sont ce qui a poussé Hsiung à poursuivre une carrière politique: elle est devenue députée pour empêcher la création de l’usine chimique afin d’assurer la sécurité de la population face à la flore toxique. Cet objectif est rapidement défait par sa double rivale MP, Li (Chung-wang Wang), qui a orchestré une débâcle de relations publiques pour la forcer à démissionner. Entrez Wang, garde de sécurité devenu politicien (Bruce Ho), une gaffe adorable qui finit par être un pion dans le jeu de Hsiung et Li. Leurs machinations politiques atteignent leur paroxysme lors de la session parlementaire d’ouverture, qui se trouve être quand le président de Taiwan, infecté par la rage végétale, commence à attaquer et à tuer des gens.

À ce point, Sort d’ici plus ou moins laisse tomber l’intrigue. Ce qui suit est un récit assez traditionnel qui tourne autour d’un groupe hétéroclite de survivants, dont le père de Hsiung (Tsung-Hua à) et Feng-sua (Francesca Kao), la Dragon lady de HR, qui passe du décor au décor, essayant de rester en vie pour le reste du film. Ce n’est guère révélateur, mais c’est parce que le film s’intéresse moins à la narration qu’à la création de sensations fortes viscérales et de morceaux de comédie hilarants.

Le fait qu’il s’agisse du premier long métrage de Wang n’est guère surprenant: le film adopte apparemment l’approche «tout sauf l’évier de cuisine» pour à peu près tous les aspects. Tout se passe dans le monde de Get the Hell Out, y compris le compte à rebours, les mouvements au ralenti / accéléré, les barres de vie de jeux vidéo, les séquences animées, les cartes de titre de personnage avec des surnoms accrocheurs (Hsiung est « Spice MP », tandis que Li est » Gangster MP »). Pour Get the Hell Out, la subtilité n’est pas une option lorsque ostentatoire est disponible.

Ce qui distingue le film des autres films de zombies contemporains, c’est sa vitesse. Sortez le Hell Out à toute vitesse et le script de Wang, co-écrit avec Shih-Keng Chien et Wan-Ju Yang, présente constamment de nouveaux éléments visuels et des pièces de théâtre passionnantes.

Ce qui est fou, c’est que le film ne ralentit jamais. Il n’y a guère un seul moment de calme pendant les 96 minutes d’exécution qui ne soit pas immédiatement interrompu par une nouvelle calamité ou une nouvelle attaque. C’est l’équivalent cinématographique de sortir de la poêle, dans le feu: une évasion d’un endroit conduit inévitablement à des obstacles et des boss encore plus grands à surmonter.

À certains égards, le rythme propulsif, les commentaires autoréférentiels et les interstitiels éblouissants sont tous admirables, mais le barrage constant du film vers les sens devient une lutte à maintenir, en particulier alors que Get the Hell Out se dirige vers son apogée.

Le film n’est jamais rien de moins que divertissant, mais après une période prolongée, il est également épuisant. Lorsqu’un film fonctionne à 100% tout le temps, le film entier ne devient rien d’autre qu’une série de climax (ou plutôt un point culminant d’une longueur de film).

Est-ce qu’il ouvre un nouveau terrain? Pas vraiment, mais la réalité est que le film est tellement amusant que cela n’a guère d’importance. C’est Kung Fu Hustle à la rencontre de Scott Pilgrim: une aventure à sensations fortes qui fusionne la progression du jeu vidéo avec les singeries de Looney Tunes (avec en prime un jet de sang artériel, souvent sur le visage).

Le film entier est si joyeusement obsédé par le fait de passer un bon moment, d’être ridicule et de faire rire le public que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder avec un grand sourire sur votre visage. Get the Hell Out est l’équivalent cinématographique de la barbe à papa, mais c’est aussi sa caractéristique la plus vendue: si vous voulez une dose d’adrénaline de divertissement burlesque juste avant un crash de sucre, alors ce film est fait pour vous.