Les films de viol et de vengeance, par nature, offrent l’un des sous-genres d’horreur les plus inconfortables et les plus extrêmes. Ils ont tendance à suivre une formule distincte qui se joue en trois actes; un personnage féminin est soumis à une dégradation brutale et à des violences sexuelles puis laissé pour mort; elle survit et se réhabilite; puis elle exhale une vengeance déchirante avec une férocité choquante. Violation jette toutes les règles du sous-genre par la fenêtre, appliquant à la place un auteur et un réalisme de type Lars von Trier à l’histoire de viol-vengeance, refusant d’offrir une catharsis ordonnée.

Co-réalisé et écrit par Dusty Mancinelli et Madeleine Sims-Moins (interview), Violation stars et se concentre sur Sims-Fewer en tant que Miriam. Le mariage de Miriam avec Caleb (Obi Abili) est sur les rochers, alors ils se lancent dans une escapade d’un week-end dans le chalet isolé de sa sœur séparée. Au lieu de trouver du réconfort, cependant, Miriam se retrouve à naviguer dans un passé délicat avec sa sœur cadette, Greta (Anna Maguire) et des liens avec le mari de Greta, Dylan (Jesse LaVercombe). Les tensions s’intensifient, entraînant une série dévastatrice et irrévocable de trahisons déclenchées par une agression sexuelle inquiétante.

Mancinelli et Sims-Fewer, qui font leurs débuts dans le long métrage, évitent une structure narrative linéaire, créant du suspense à travers une histoire qui saute en avant et en arrière dans le temps, en utilisant des détails subtils – comme les cheveux de Greta – pour signifier le placement de la scène dans la chronologie. Cela garde efficacement le spectateur aussi déséquilibré que Miriam, mais cela peut aussi le rendre un peu lourd à certains moments. Les réalisateurs alternent également entre le surréalisme onirique et l’authenticité austère. Dans l’acte d’incitation dévastateur, Mancinelli et Sims-Fewer s’appuient fortement sur le son pour transmettre la profondeur profonde de l’horreur. Les sons de l’acte lui-même et la nature sauvage ambiante constituent un moyen incroyablement beau mais dérangeant de montrer le besoin d’une victime de vérifier pour survivre mentalement

La violation devient plus ferme par la suite. Fidèle à la forme du sous-genre, Miriam a mérité la vengeance dans son esprit. Contrairement à la plupart de ses semblables, cependant, cette histoire de viol-vengeance plonge sans crainte dans le bilan psychologique de tout cela. La vengeance ne résoudra pas ce qui est cassé et les plans ne fonctionnent jamais vraiment comme ils sont envisagés. Les cinéastes peignent un portrait profondément intime du traumatisme. L’extrémité se présente sous la forme d’une horreur psychologique sur l’effusion de sang, bien qu’il y en ait une partie.

En raison du récit non linéaire et de l’accent mis sur le psychologique, l’acte final de Violation est maîtrisé. Ce n’est pas un final spectaculaire, mais il offre des images puissantes avec des implications qui persistent longtemps après le générique. La force du film réside dans sa capacité à forcer les confrontations avec son public sans vous enfoncer son message. Les cinéastes présentent des vérités froides et dures à travers des personnages désordonnés et imparfaits, tout en l’abordant avec une élégance qui distingue ce film. Même en exposant les aspects les plus laids de l’humanité.

Il n’y a pas de prise de main ici. Mancinelli et Sims-Fewer ont créé un psychodrame étrange et un peu onirique avec des poussées de violence grotesque. C’est un film de vengeance de viol extrême, mais si éloigné du traditionnel qu’il ne sera pas pour tout le monde. Là encore, ce sujet est rarement. Les fans de tarifs plus expérimentaux et de films d’art-house controversés trouveront cependant beaucoup à mâcher ici. Violation est un début audacieux.