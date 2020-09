Dans une vidéo téléchargée sur sa chaîne YouTube le 31 août, l’acteur Tiffany Haddish a parlé de son expérience avec le COVID-19 et a interviewé le Dr Anthony Fauci sur la façon dont le virus affecte spécifiquement la communauté noire.

Haddish a déclaré qu’elle avait le coronavirus il y a environ trois mois après que deux personnes avec lesquelles elle avait été en contact l’ont contracté.

«Je travaillais sur un film, et quelqu’un dans le film a contracté un coronavirus, non? Je n’étais pas en contact direct avec eux, mais ils nous ont tous renvoyés à la maison et ont arrêté le film. Puis ils m’ont suggéré d’aller me faire tester. Je suis allé me ​​faire tester, j’ai obtenu les résultats deux jours plus tard, ils ont dit que je n’avais pas le coronavirus », a déclaré Haddish. «Ensuite, quelqu’un d’autre que je connais qui était environ la semaine précédente, il a contracté le coronavirus et donc je suis allé me ​​faire tester à nouveau … Quoi qu’il en soit, je passe le test, je ne ressens aucun symptôme ou quoi que ce soit, il revient deux jours plus tard et ils disent que j’ai eu le virus.

Après s’être sentie mieux, Haddish a été testée pour les anticorps et on lui a dit qu’elle les avait. Mais, quand elle a été testée à nouveau, ils avaient disparu.

«J’ai été testé 12 fois maintenant», a déclaré Haddish.

Fauci, qui a été directrice de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, a encouragé Haddish à faire ce qu’il fallait en se faisant tester souvent et en se mettant en quarantaine dans son foyer une fois qu’elle a découvert qu’elle était malade.

“La chose la plus importante est que vous avez la responsabilité sociétale de ne pas propager l’épidémie”, a déclaré Fauci. «Faire partie de la solution, pas du problème.»

Fauci et Haddish ont également parlé de la disparité des infections au COVID-19 au sein des communautés minoritaires et de la façon dont le virus peut faire plus de victimes chez les Noirs et les Latinx.

«Non seulement ils ont plus de chances d’être infectés, car ils sont généralement – pas toujours, il est dangereux de généraliser – mais les gens savent qu’ils ont généralement des emplois qui ne leur permettent pas de parler à un ordinateur. Ils sont en première ligne, effectuant les travaux manuels qui nécessitent une interaction avec les gens », a déclaré Fauci. «Ensuite, quand vous regardez la population afro-américaine et latino-américaine … ils ont une probabilité beaucoup plus grande d’avoir les conditions sous-jacentes, ce qui signifie que lorsque vous êtes infecté, vous aurez probablement un résultat grave.

Afin d’éviter de contracter le virus, Fauci a déclaré que se distancer physiquement des autres ne faisant pas partie de leur ménage était toujours la meilleure voie à suivre, et a commenté ses implications politiques.

«La chose à laquelle nous sommes confrontés et qui est malheureuse, c’est que la division dans notre société en fait presque une chose politique», a déclaré Fauci. «Essayer de faire des choses de santé publique est l’ennemi de l’ouverture du pays, c’est absurde. Nous devons utiliser les mesures de santé publique comme moyen et moyen de rouvrir le pays en toute sécurité. »

Regardez l’interview complète ci-dessous.