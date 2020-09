Les nominations pour les 48e British Documentary Awards annuels, connus sous le nom de Griersons, comprennent l’épisode deux de la série documentaire Netflix «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», Waad Al-Kateab et Edward Watts, nominé aux Oscars et lauréat des BAFTA «For Sama, »Et un meilleur présentateur fait un signe de tête à David Olusoga pour« The Unwanted: The Secret Windrush Files ».

Les prix sont décernés par The Grierson Trust. Sur les 52 films nominés, 21 ont été diffusés sur les chaînes de la BBC. Netflix a neuf nominations et Channel 4 en a cinq. ITV et Al Jazeera en ont deux chacun, tandis que YouTube Originals, Channel 5, National Geographic et Discovery en ont un chacun.

Lorraine Heggessey, présidente du Grierson Trust, a déclaré: «Cette année a été difficile pour la communauté de la production et en particulier pour les pigistes, il est donc plus important que jamais de reconnaître et de célébrer l’excellence de tant de cinéastes talentueux, qu’ils soient nouveaux ou des noms mondiaux établis. Ces nominations démontrent la pertinence et la polyvalence des documentaires, avec leur capacité à mettre en évidence un large éventail de questions contemporaines et à apporter de nouvelles histoires aux écrans sur des chaînes bien établies ainsi que sur des plateformes plus récentes.

Les prix sont soutenus par All3Media et les sponsors de la catégorie incluent Envy, The Open University, Storm, Channel 5, Sargent-Disc, Discovery, Netflix, Channel 4, BFI Doc Society Fund, The Rumi Foundation, Warner Bros. Television Production et BBC. Les nouveaux supporters incluent YouTube Originals et Real Stories, tandis que Little Dot Studios est le partenaire de diffusion numérique de l’événement du 10 novembre.

La liste complète des nominations:

Envy Meilleur documentaire unique – National

«Le secret de famille»

Anna Hall, Sally Ogden, Luke Rothery et Brian Woods pour Candor Productions

Canal 4

«Suicidaire: dans nos propres mots»

Rachel Harvie, David DeHaney, Emmanuel Ayettey et Iain Pettifer pour un contenu approprié

Canal 5

«Dis-moi qui je suis»

Équipe de production chez Lightbox

Netflix

«Guerre dans le sang»

Arthur Cary, Morgan Matthews, Ben Brown et Saskia Rusher pour Minnow Films

BBC deux

The Open University Meilleur documentaire unique – International

«Crip Camp»

Nicole Newnham, Jim LeBrecht, Sara Bolder, Howard Gertler, Priya Swaminathan & Tonia Davis pour A Higher Ground & Rusted Spoke Production en association avec Little Punk, JustFilms & Ford Foundation

Netflix

«Le jour où la Californie a brûlé»

Sarah Waldron, Fiona Stourton, Dan Edge, Ella Newton et Jane McMullen pour Brook Lapping Productions et BBC Current Affairs Londres

BBC deux

«Le grand hack»

Équipe de production chez A Noujaim Films Production & an othrs Production

Netflix

“Intouchable: la montée et la chute de Harvey Weinstein”

Ursula Macfarlane, Simon Chinn, Jonathan Chinn, Poppy Dixon & Andy R Worboys pour Lightbox

BBC deux

Real Stories Meilleur documentaire sur l’actualité

«Enquêtes Al Jazeera: des diplomates à vendre»

Équipe de production chez Al Jazeera Media Network

Al Jazeera

«Sex for Grades»

Kiki Mordi, Kemi Alabi, Chiara Francavilla, Charlie Northcott, Andy Bell et Marc Perkins pour BBC World Service

BBC Afrique

“Undercover with the Clerics”

Paddy Wells, Mais Al-Bayaa, Nawal Al Maghafi, Monica Garnsey et Chris Mitchell pour BBC News Arabic

BBC News arabe

«Undercover: Inside China’s Digital Gulag»

Robin Barnwell, Gesbeen Mohammad, Guy Creasey, David Henshaw et Simon Russell pour Hardcash Productions

ITV

Meilleur documentaire sur les arts ou la musique de Storm

«Le parrain noir»

Reginald Hudlin, Nicole Avant, Byron Phillips, Nelson George, Catrin Rodgers et Andrew Fried pour Boardwalk Pictures et Hudlin Entertainment

Netflix

«Imaginez… Edna O’Brien: Peureuse et intrépide»

Katy Homan, Tanya Hudson, Jude Suggett et Alan Yentob pour BBC Studios

BBC One

“Montre-moi l’image: l’histoire de Jim Marshall”

Alfred George Bailey, Adam Biskupski, Ian Arber, Tatiana Kennedy, Arno Hazebroek et Nicolas Sampson pour Bailey Kennedy Production

Sortie en salles générale

“Conditions générales: une histoire de forage au Royaume-Uni”

Brian Hill, Kandise Abiola, Katie Bailiff, Fraser T Smith et Stuart Briggs pour Century Films

Originaux YouTube

Channel 5 Meilleur documentaire historique

«Apollo 11»

Todd Douglas Miller, Thomas Petersen, Evan Krauss et Stephen Slater pour Statement Pictures

Sortie en salles générale

«Crip Camp»

Nicole Newnham, Jim LeBrecht, Sara Bolder, Howard Gertler, Priya Swaminathan & Tonia Davis pour A Higher Ground & Rusted Spoke Production en association avec Little Punk, JustFilms & Ford Foundation

Netflix

«Une maison à travers le temps – Épisode 1»

Eleanor Scoones, Katie Greening, Justin Badger, Mary Crisp et Maxine Watson pour Twenty Twenty Productions

BBC deux

«Jade: la star de la réalité qui a changé la Grande-Bretagne – Épisode 1»

Robert Coldstream, Clare Cameron, Justin Badger, Jane Greaves et Edmund Coulthard pour Blast! Films

Canal 4

Sargent-Disc Meilleur documentaire scientifique

“Vue d’ensemble – Le monde selon l’IA: les préjugés dans la machine”

Sanjiev Johal, Cori Crider, Nicholas Muirhead, Ryan Kohls, Sean Griffin & Denise Lister pour Al Jazeera English

Al Jazeera

«L’énigme quantique d’Einstein»

Jamie Lochhead, David Dugan, Clementine Cheetham et Alastair Auld pour Windfall Films

BBC quatre

«Maladie de la vache folle: le grand scandale britannique du bœuf»

Will Lorimer, James Gold, Liesel Evans et Pamela McIntyre pour RAW

BBC deux

«Guerre dans le sang»

Arthur Cary, Morgan Matthews, Ben Brown, Saskia Rusher et Andrew Phillips pour Minnow Films

BBC deux

Discovery Meilleur documentaire d’histoire naturelle

«Le dernier igloo»

Christian Collerton, Will Grayburn, Joe Evans, Neil Crombie, Adam Simons et Mick Duffield pour Swan Films

BBC quatre

“Sept mondes, une planète: l’Antarctique”

Jonny Keeling, Fredi Devas, Dave Pearce, Abigail Lees, Michael Becker et Scott Alexander pour l’unité d’histoire naturelle de BBC Studios

BBC One

«L’histoire du plastique»

Deia Schlosberg, Kyle Cadotte, Megan Ponder, Stiv Wilson, Tony Hale et Brian Wilson pour The Story of Stuff Project en association avec React to Film

Découverte

«Tigres: chasser les trafiquants»

Laura Warner, Jo Prichard, Guy Creasey, Monica Garnsey, Anna Murphy et Orlando Von Einsiedel pour Grain Media

BBC deux

Meilleur documentaire divertissant de YouTube Originals

«The Dog House» – Épisode 3

Nick Mirsky, Anna Llewellyn, Morgana Pugh, Claire Parry, Katie Brimblecombe et Tom Bowman pour Five Mile Films

Canal 4

“L’amour est aveugle”

Équipe de production chez Kinetic Content

Netflix

«Les mésaventures de Romesh Ranganathan: Zimbabwe»

Romesh Ranganathan, Emily Hudd, Morgan Roberts, Chris Cottam et Andy Linton pour Rumpus Media

BBC deux

«Tiger King: Meurtre, chaos et folie» – Épisode 2

Rebecca Chaiklin, Eric Goode, Chris Smith, Doug Abel, Dylan Hansen-Fliedner & Nicholas Biagetti pour Goode Films Production en association avec Library Films & Article 19 Films

Netflix

Meilleure série documentaire Netflix

«Le diable d’à côté»

Équipe de production de One Man Show & Submarine Deluxe Production en association avec Yes Studios

Netflix

“Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer”

Mark Lewis, Felicity Morris, Dimitri Doganis, Adam Hawkins, Michael Harte et Bjorn Johnson pour RAW

Netflix

«Ville natale: un meurtre»

Jeremy Lee, Wes Thomas et Catey Sexton pour Forest & 7 Wonder

BBC trois

«Jade: la star de la réalité qui a changé la Grande-Bretagne»

Robert Coldstream, Clare Cameron, Justin Badger, Jane Greaves et Edmund Coulthard pour Blast! Films

Canal 4

Meilleure série documentaire construite de Channel 4

“Famille perdue depuis longtemps”

Sally Benton, Clare Bradbury, Susie Attwood, Rick Barker et Johnny Wagener pour Wall to Wall Media

ITV

“Le jeu de rap”

Tom O’Brien, Simon Andreae, Tom Whitrow, Lianne Hickey et Susie Dark pour Naked

BBC trois

«Le restaurant qui fait des erreurs»

Benjamin Leigh, Trish Powell, Murray Boland, Martin Oxley, Louise Bartmann et Neil Cornish / Dan Gulley pour CPL Productions & Motion Content Group

Canal 4

«Qui appelez-vous Fat?»

Sara Ramsden, Charlotte Armstrong, Oliver Manley et Nicholas Packer pour Love Productions

BBC deux

BFI Doc Society Fund Meilleur documentaire cinéma

«Usine américaine»

Équipe de production chez Higher Ground Productions & Participant Media pour Netflix

Sortie en salles générale

«Pour Sama»

Waad al Kateab, Ed Watts, Nevine Mabro, Ben de Pear, Siobhan Sinnerton et George Waldrum pour Channel 4 News & ITN Productions pour Channel 4 et PBS Frontline

Sortie en salles générale

«Honeyland»

Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov et Atanas Georgiev

Sortie en salles générale

«Famille de minuit»

Luke Lorentzen et Kellen Quinn

Sortie en salles générale

Meilleur court métrage documentaire de la Fondation Rumi

“Fille de la campagne”

Ellen Evans, Pearl Doughty-White et Lisa Marie-Russo –

Festival du film Open City Docs

“Perdu trouvé”

Orlando von Einsiedel & Harri Grace pour National Geographic Documentary Films présente en association avec le prix Nobel, une production Rideback & Grain Media

National Geographic

“Cette blague n’est plus drôle”

Hannah Currie et Beth Allan pour Forest of Black & SDI – Bridging the Gap

Festival international du film d’Édimbourg

“Témoin: Le Morticien de Manille”

Leah Borromeo, Laura Shacham, Katharine Round, James Scott, Joshua Reyles et Jamie Perera pour Disobedient Films & Al Jazeera Witness

Sheffield Doc / Fest

All3Media Meilleur documentaire étudiant

“Bananes”

Sara Montoya Sepulveda, Mel Barnes, Rachel Roberts, Ethan Jeffrey, Breen Turner et Marco Valerio Caminiti pour NFTS

Dépistage universitaire / collégial

«Ramener la graisse à la maison»

Molly Adams pour le London College of Communication

Dépistage universitaire / collégial

«À l’intérieur d’un mariage»

Ben Cheetham & Margred Pryce pour NFTS

Dépistage universitaire / collégial

«Miss Curvy»

Ghada Eldemellawy et Gareth Pugh pour NFTS

Dépistage universitaire / collégial

Warner Bros Television Production Meilleur présentateur de documentaire

David Olusoga pour “The Unwanted: The Secret Windrush Files”

Télévision Uplands

BBC deux

Emily Maitlis pour «Prince Andrew & the Epstein Scandal: The Newsnight Interview»

BBC Newsnight

BBC deux

Mobeen Azhar pour “Hometown: A Killing”

Forêt et 7 merveilles

BBC trois

Stacey Dooley pour «Stacey Dooley: On the Psych Ward»

Vraie vision

BBC trois