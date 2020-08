Il y a quelque chose de merveilleusement addictif dans le soda. Il y a des aliments qui vont incroyablement bien avec les choses, comme une part de pizza ou des articles de restauration rapide très spécifiques. Et bien que les ventes de la boisson continuent de chuter chaque année, il est vraiment impossible de la remplacer car un certain nombre d’options contenant de la caféine et sans sucre dominent toujours les étagères. Mais que se passerait-il si vous pouviez préparer l’eau du barbecue à base de sodas, Dr Pepper, chez vous? C’est ce qu’allèguent les utilisateurs de TikTok.

Une tendance TikTok a des gens qui essaient de créer du Dr. Pepper fait maison avec seulement deux ingrédients.

Tout le monde sait que Diet Dr. Pepper est probablement le meilleur soda sans sucre de tous les temps. Et selon l’endroit où vous vivez en Amérique, vous pouvez même aller dans des restaurants où ils ont les affaires à la pression. Pas seulement Dr. Pepper ordinaire, mais aussi la variante de régime. Je sais, j’ai presque déménagé et déménagé ma famille dans le Midwest sur la seule base de ce fait, mais après le coup de COVID-19, j’ai réalisé que nous n’allions pas dîner dans des endroits autant qu’avant.

Quoi qu’il en soit, disons que vous êtes dans le pétrin, et avec la pénurie de boissons gazeuses qui réduit considérablement les différentes variétés de saveurs que les fabricants de boissons gazeuses produisent, vous ne pourrez peut-être pas obtenir une canette ou une bouteille de Diet Dr.Pepper. Vous êtes désemparé, vous regardez votre frigo, le seltz ne va tout simplement pas le couper pour le Crunchwrap Supreme de 2 heures du matin, votre haut cul acheté au service au volant, et le Circle K était hors de régime Dr. P.

Que faire?

Source: Instagram

Selon TikTok, vous vous procurez de l’eau de Seltz non aromatisée (dans le cas de la plupart des testeurs, ils attrapent Topo Chico) et de la cerise noire MiO.

MiO est ces gens qui ne peuvent pas supporter le goût (ou le non-goût?) De l’eau et qui ont besoin de le faire un peu, gicler dans leur H20.

Des tonnes de gens essaient ce “Dr. Pepper Hack”, qui aromatise simplement votre seltzer avec MiO et vous donne une version complètement sans sucre et sans calories de Dr. Pepper que vous pouvez aromatiser entièrement à votre goût. Cependant, il y a un petit inconvénient à réaliser cette expérience: cela crée un petit “volcan de soude”, donc vous voudrez peut-être le faire dans l’évier.

En tant que personne qui boit beaucoup de Diet Dr. Pepper, j’ai dû essayer cette petite chose par moi-même. Et bien que je puisse totalement faire la différence entre les deux, je dois dire que la combinaison Black Cherry MiO et Seltzer, à la rigueur, est en fait très bonne. Non, ce n’est pas Diet Dr. Pepper (mais là encore, qu’est-ce que c’est?), Mais certains pourraient en fait préférer le goût de cette alternative désordonnée.

Si vous êtes un fan de MiO et de ces boosters de saveur sans sucre et que vous voulez une option de cocktail faible en calories, je suggère fortement la combinaison de seltzer, de tequila et de MiO aromatisé à l’orange et à la mandarine. Il a le goût du jus Ecto Cooler avec l’avantage supplémentaire de vous saouler si vous en buvez suffisamment.

