Tim Davie a occupé le poste de premier plan à la BBC, où il succède à Tony Hall.

«C’est un immense honneur d’assumer aujourd’hui le rôle de directeur général», a déclaré Davie.

Davie passe la journée à Glasgow, y rencontrant les équipes de la BBC. Il exposera jeudi son plan concernant les priorités et l’orientation de la BBC pour l’avenir.

«Dans l’ensemble, mon principe directeur est que nous sommes un service public universel – une BBC pour tous, qui sert et représente chaque partie de ce pays», a déclaré Davie. «Notre objectif doit être de garantir que nous fournissons une valeur exceptionnelle et unique à tous les publics – ceux qui paient pour nous et sont en fait nos clients – en échange de leurs frais de licence. Pour ce faire, nous devrons continuer à réformer la BBC de toute urgence afin que nous soyons dignes de confiance, pertinents et indispensables à l’ère numérique. »

«Bien que nous soyons confrontés à des défis, l’équipe senior et moi sommes extrêmement fiers de diriger cette organisation et de vous soutenir», a ajouté Davie. «Nous sommes une organisation qui compte, et votre travail est admiré pour sa créativité, son journalisme exceptionnel et bien plus encore à travers le monde. Je suis ici pour m’assurer que cela continue.

Davie était auparavant à la tête de la centrale de production BBC Studios.

Il est le 17e directeur général de la BBC, avec un salaire annuel fixé à 525 000 £ (663 000 $). Il était auparavant responsable du marketing chez Pepsi. Sous son mandat, la société cherchera à augmenter ses revenus au-delà du rempart traditionnel de la perception des droits de licence.