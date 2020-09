Tim Pastore quitte son poste de PDG d’All3Media America, quittant le rôle après deux ans à la tête du groupe de production «Fleabag» et «The Circle». Pastore a rejoint All3Media en septembre 2018, après avoir été président de la programmation originale et de la production chez National Geographic.

«Ce fut un privilège de diriger un groupe de personnes aussi dynamique pendant mon temps à la tête d’All3Media America», a déclaré Pastore dans un communiqué. «Je suis tellement fier du travail que cette équipe a accompli, y compris le lancement de nouvelles entreprises avec des talents créatifs de renom, l’expansion de la liste de programmation globale et des initiatives de diversité et d’inclusion vraiment significatives qui, je le sais, créeront de plus en plus équitables opportunités pour les années à venir. J’ai hâte de voir All3Media America continuer de croître et de réussir sous la direction directe de Jane Turton et de la chef de l’exploitation du groupe Sara Geater. »

Malgré le départ de Pastore, Jane Turton, PDG du groupe All3Media, déclare que les États-Unis sont «un marché extrêmement important pour nous, et nous nous engageons à accroître les investissements pour stimuler la croissance.

«Il nous a mis sur la voie de la poursuite de la croissance alors que nous continuons à surcharger notre ardoise non scénarisée aux États-Unis», a déclaré Turton de Pastore. «Notre pipeline de formats est plus grand que jamais, et nous apporterons de plus en plus de formats britanniques à succès au public américain et développerons des idées originales des équipes américaines de Los Angeles et de New York.

«Le talent commercial et créatif brillant est au cœur même d’All3Media et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les équipes britanniques et américaines alors que nous continuons à développer et créer un contenu original et de haute qualité pour divertir le public américain», a-t-elle ajouté.

Pastore est connu pour être un cadre très apprécié et pratique avec une histoire d’innovation entrepreneuriale et de compétences en matière de négociation.

Basée à Londres, All3Media est composée de 13 sociétés de production différentes et produit toute une série de séries en streaming, câble et diffusion. Certaines de leurs commandes récentes incluent la série de suites «Punky Brewster» chez Peacock et le format de réalité populaire «The Circle» chez Netflix.