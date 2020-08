Tout en travaillant comme acteur au cinéma et à la télévision, Il exerçait d’autres activités en tant que chauffeur, commerçant et même menuisier, puisqu’il devait subvenir aux besoins d’une famille de 10 enfants et d’environ trois épouses. Ramón Valdés, à la fin des années 70, Il a démissionné du quartier Chavo en raison de différends avec Florinda Meza, qui à l’époque était déjà l’épouse de Chespirito et avait pris la direction artistique de plusieurs programmes de son mari. Ramón est décédé le 9 août 1988 d’un cancer.

Tin tan

Il y a un avant et un après de Tin Tan, de la figure du Mexicain, le pachuco dont Octavio Paz a tant parlé dans un de ses essais. Avant d’être Tin Tan, le Pachuco de Oro, il était Topillo Tapas et bien d’autres choses nées de son expérience à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Son nom est l’un des premiers, avec Cantinflas, à figurer sur la liste des idoles de la comédie mexicaine dans notre pays et en Amérique latine. D’innombrables films le soutiennent près de 50 ans après sa mort.

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés est né le 19 septembre 1915 à Mexico. Il était un acteur, mais aussi un chanteur, un comédien, un producteur et des personnages emblématiques doublés de l’époque la plus réussie de Disney en espagnol. Parmi ses films les plus remarquables est Courge tendre, Le roi du quartier, Sinbad le vertige, La révolte, La belle endormie, La cendre, La marque de la moufette, Les aventures de Pito Pérez et près de 100 productions des années 40 aux années 70.

Germán a commencé sa carrière artistique à la radio en réalisant des feuilletons. Mais ensuite il a déménagé au théâtre, où son célèbre surnom Tin Tan est né.En 1943, il a fait ses débuts au cinéma, et en peu de temps, il est devenu l’une des stars les plus rentables. On le sait, il était habituel de l’entendre chanter dans ses films, mais sans adhérer à l’image du chanteur charro qui appartenait à Pedro Infante et Jorge Negrete.

Alors il avait aussi une carrière réussie en tant que chanteur avec des tubes comme « Bonita », « Contigo », « La gloria eres tú », qui faisaient partie de la bande originale de ses bandes. En 1967, l’acteur a commencé sa collaboration avec Disney en doublant Balú dans Le livre de la Jungle. Puis le chat a suivi O’Malley dans Les Aristochats à partir de 1970 et Little John pour Robin Hood en 1973.

Dans les années 1970, la carrière de Tin Tan avait pratiquement disparu. Il avait l’air vieux, il avait pris du poids, il n’était pas si flexible, et pour beaucoup, pas si drôle non plus. Germán Valdés est décédé le 29 juin 1973 et quatre mois plus tard, son dernier film est sorti: El Capitán Mantarraya, dans lequel il a réuni Ramón et Manuel en octobre de la même année.

« Le fou »

Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo est né le 29 janvier 1931 à Ciudad Juárez. J’étais le plus jeune des frères Valdés, mais pas le moins réussi. Il n’était pas seulement un acteur, un chef d’orchestre, un comédien, mais aussi un danseur. C’est ainsi qu’il a commencé sa carrière dans le milieu artistique pour céder la place au cinéma à la même période où ses frères ont triomphé: l’âge d’or, mais cela ne s’est pas arrêté là.

Elle est apparue dans Tender Squash avec Tin Tan et Ramón, Ladies Club, mille et une nuits, deux imbéciles et un fou et jusqu’àPoupées de minuit, ce dernier à partir de 1979. Cependant, c’est à la télévision et dans la comédie qu’il rencontre le plus grand succès de sa carrière. En 1970, le programme Crazy Salad avec Alejandro Suárez, Héctor Lechuga et Armando Manzanero.

C’était peut-être son émission la plus réussie. Mais il y avait une infinité: El Show del Loco Valdés, El Show del Loco jusqu’aux productions les plus récentes. Il y a beaucoup d’histoires autour de son surnom « El Loco ». Beaucoup disent qu’il l’a mérité par le simple fait de ce qu’il a fait et dit. Sa façon de faire des gestes et de faire des grimaces, mais d’autres disent qu’ils l’ont surnommé parce que il aimait conquérir les femmes puis faire semblant de folie et ne pas leur parler …

Son nom était étroitement lié à la controverse, mais pas seulement à cause de son type de comédie, mais aussi dans sa vie personnelle. En 1973, il a commencé une liaison avec Verónica Castro, qui en 1974 avait un fils nommé Cristian Castro. Avec la naissance de l’enfant, de nombreuses accusations ont été portées contre « El Loco » pour abandon, et plus pour le fait qu’il n’a jamais voulu donner son nom de famille.

Il était fan de l’équipe de football américaine, et ses paris avec Sergio Corona sont devenus très populaires lorsque le classique a été joué contre Chivas de Guadalajara.

