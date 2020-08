Nous avons un acteur à remercier pour le succès de Spider-Man dans le film, et non, cet acteur n’est pas Tom Holland. Aussi brillant qu’il ait été dans le rôle, il ne faut pas oublier l’acteur qui a le premier dépeint le web-slinger sur nos écrans de cinéma: Tobey Maguire! Il est apparu pour la première fois sur nos écrans en 2002 et a continué à jouer le rôle dans deux suites.

Maguire était parfait dans le rôle, capturant à la fois le côté stupide et super-héroïque du personnage avec aplomb. Il a éliminé des menaces telles que le gobelin vert, le docteur Octopus et le venin. Il a fait pâmer le public féminin lorsqu’il s’est pendu la tête en bas et a embrassé Mary Jane. Et il a livré avec brio les plaisanteries wisecracking de Spider-Man.

Une grande puissance s’accompagne d’une grande responsabilité et, heureusement, Maguire était très respectueux du rôle qui lui avait été confié. Sous la direction de Sam Raimi, il a réussi à donner vie à Spider-Man et a montré à Hollywood que ce super-héros avait un véritable attrait au box-office.

CONNEXES: Spider-Man: voici à quel point le héros de Marvel a changé des années 60 à maintenant

Le dernier tour de Maguire en tant que super-héros palmé de Marvel a eu lieu en 2007, Spider-Man 3 décevant, et c’est l’échec de ce film qui a poussé les dirigeants de studio à choisir un nouvel acteur et réalisateur pour les films de suivi qui ont suivi. C’était dommage, non seulement parce que les films d’Andrew Garfield Spider-Man n’étaient pas si bons, mais parce que c’était une interférence de studio, et pas Raimi ou Maguire, qui étaient responsables des échecs du film. Maguire a tout de même donné le rôle, et il aurait été bon de le voir à l’écran en costume une dernière fois. Malheureusement, Spider-Man 4 de Raimi est devenu le dernier d’une longue lignée de films Spider-Man non réalisés, et nous nous sommes retrouvés avec des pensées sur ce qui aurait pu être.

Cependant, des nouvelles sont apparues que, après une attente de plus de dix ans, Maguire pourrait revenir au rôle de Spider-Man dans non pas un mais deux films!

CONNEXES: Tobey Maguire agit-il toujours? Voici ce que nous savons

Marvel explorera le concept de plusieurs univers dans Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, et selon les rumeurs, il pourrait y avoir de la place pour un certain web-slinger!

Selon un article récemment publié par We Got This Covered, Maguire serait en pourparlers pour revenir en tant que Spider-Man dans le nouveau film. Les sources du site Web suggèrent que sa version de Spider-Man rencontrera le docteur Strange lors des voyages du sorcier à travers des chronologies alternatives. Pour le moment, le rôle de Maguire est supposé n’être rien de plus qu’un caméo, mais on espère qu’il aura un lien avec le fil principal de l’histoire.

Fait intéressant, Sam Raimi dirigera le film, donc si les rumeurs sont vraies, cela réunira l’acteur et le réalisateur. Nous avons déjà suggéré la possibilité que cela se produise dans un article précédent (voir ci-dessous), il se peut donc que notre préfiguration devienne une réalité. Si Maguire joue dans le film, il sera évidemment beaucoup plus âgé qu’il ne l’était dans les films précédents, mais il n’y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas encore exister en tant que Spider-Man, bien qu’il soit d’âge moyen!

CONNEXES: Spider-Man fera-t-il un camée dans Doctor Strange 2? Voici comment cela pourrait arriver

Si le discours original de Phil Lord et Christopher Miller à Sony s’était concrétisé, nous avons peut-être vu le camée de Tobey Maguire dans leur film d’animation Spider-Verse. Selon un article de Cnet, il aurait croisé Tom Holland et Andrew Garfield dans le film, mais les hauts dirigeants de Sony ont décidé que « c’était trop tôt ». C’est dommage, bien que ce film contienne une allusion amusante à la phase emo induite par le venin de Maguire dans Spider-Man 3, nous avions donc encore une sorte de camée.

Cependant, des nouvelles sont apparues qu’un Spider-Verse en direct pourrait se produire au sein du MCU, et dans celui-ci, Maguire pourrait croiser Holland, Garfield et un acteur encore inconnu jouant le rôle de Miles Morales. Comme pour le film Doctor Strange et le film d’animation précédent, ce serait à travers les différentes voies sillonnant le multi-vers.

CONNEXES: Marvel explique comment Miles Morales est devenu Spider-Man

Selon Bounding Into Comics, le film détaillerait la mort de Spider-Man et la transition de Morales dans le personnage. Cependant, ce serait l’itération de Maguire de Peter Parker, et non Tom Holland, qui mourrait dans le film. Cela ouvrirait alors la voie à la série de films Ultimate Spider-Man qui serait distincte des films hollandais, mais qui pourraient, à l’occasion, inclure d’autres croisements.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations concrètes sur un film en direct de Spider-Verse, donc ces rumeurs sont de pure spéculation. Cependant, la perspective est certainement intéressante, et si Maguire apparaît dans le prochain film Doctor Strange, ce film pourrait bien être un précurseur de choses à venir. D’autres nouvelles sont susceptibles d’émerger dans les mois à venir à mesure que l’avenir du MCU prend forme, donc si vous êtes un fan de Tobey Maguire, continuez à regarder le ciel pour des preuves de son retour sur le Web.

SUIVANT: Sans le film original X-Men, il n’y aurait pas eu de MCU (voici les raisons pour lesquelles)