Tony Gilroy quitte la série préquelle Rouge One: A Star Wars Story.

Toby Haynes remplacera Tony Gilroy en tant que réalisateur de la série Cassian Andor pour Disney Plus.

Le coronavirus a affecté le cinéma et la télévision à la fois devant et derrière la caméra et il provoque maintenant un échange de réalisateur pour une prochaine série Star Wars. Selon Deadline, Tony Gilroy quitte le fauteuil du réalisateur pour la préquelle de Rogue One axée sur Cassian Andor et Toby Kyle dirigera les trois premiers épisodes. Gilroy a démissionné en raison de problèmes de voyage liés au COVID-19, et restera à bord en tant que coureur de l’émission et producteur exécutif de la série.

Voici le synopsis officiel de Rogue One:

De Lucasfilm vient le premier des films autonomes de Star Wars, «Rogue One: A Star Wars Story», une toute nouvelle aventure épique. En période de conflit, un groupe de héros improbables s’assemble pour voler les plans de l’étoile de la mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. Cet événement clé de la chronologie de Star Wars rassemble des gens ordinaires qui choisissent de faire des choses extraordinaires et, ce faisant, font partie de quelque chose de plus grand qu’eux.

Réalisé par Gareth Edwards à partir d’un scénario co-écrit par Chris Weitz et Tony Gilroy basé sur une histoire de John Knoll et Gary Whitta, Rogue One met en vedette Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed , avec Jiang Wen et Forest Whitaker.

