Avec le coup dur que la pandémie de coronavirus a donné à l’industrie cinématographique, Tom Cruise et Elon Musk ont ​​eu l’idée folle et géniale de tourner un film dans l’espace. Le projet qui met SpaceX côte à côte avec la NASA emmènera l’acteur à la périphérie de la planète, car il est dit que la production sera entièrement à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Maintenant, un rapport dit que Tom Cruise et le réalisateur Dough Liman sont apparus sur une liste de passagers de la gare.

Selon le rapport, Cruise et Liman embarqueront à bord de l’ISS entre 2020 et 2023. On dit également qu’ils y arriveront en octobre 2021 à bord de la fusée Crew Dragon de SpaceX, le vaisseau spatial réutilisable qui a été testé avec succès cette année.

Le film d’action, qui pour le moment n’a pas de titre, aura un budget de 20 millions de dollars de la poche d’Universal Studios, selon certains rapports. Au début, la bande n’était rien de plus qu’une rumeur, mais la nouvelle a été rapidement confirmée par Jim Bridenstine, chef de la NASA. Bridenstine estime que ce projet insensé peut «inspirer une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques à faire des projets les plus ambitieux de la NASA une réalité».

L’acteur de Mission Impossible et d’autres franchises d’action est bien connu pour ses folles aventures tout au long de sa carrière. Comment oublier quand il a escaladé le gratte-ciel de Burj Khalifa dans Ghost Protocol, ou quand il s’est accroché à un avion en mouvement dans Rogue Nation. Il s’est même cassé la cheville une fois lors du tournage de Fallout, ce qui lui a coûté du temps et contraint le film à une pause temporaire.

C’est sans aucun doute l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire de l’acteur et du cinéma d’action, mais ce n’est que lorsque nous l’aurons sous les yeux que nous pourrons savoir s’il en valait la peine.