Tom Cruise se prépare à partir dans l’espace en octobre 2021. L’acteur et réalisateur Doug Liman a été répertorié pour voler dans la mission spatiale SpaceX Crew Dragon.

Après avoir accroché des hélicoptères et sauté d’un toit à l’autre, Tom Cruise a réservé une place dans l’espace. Il a déjà été révélé que l’acteur international et cinéaste Edge of Tomorrow Doug Liman travaillait sur un film à grande échelle qui pourrait se diriger vers l’espace. L’acteur-réalisateur a rencontré la NASA et Elon Musk pour faire de ce film spatial de 200 millions de dollars une réalité. Et maintenant, il a été révélé que l’acteur-réalisateur s’aventurera dans l’espace en octobre 2021.

De nombreuses publications internationales, dont Deadline, ont rapporté que Space Shuttle Almanac a dévoilé ses projets futurs dans une série de tweets. Un des tweets a révélé les plans de SpaceX Crew Dragon et il a mentionné quelques noms familiers. Le tweet a révélé SpaceX Pilot Lopez Alegria, Tourist 1 Tom Cruise et Tourist 2 Doug Liman. Il y a une place vacante pour un troisième “touriste”.

En mai, la NASA avait confirmé qu’elle collaborait avec Cruise sur le film. “La NASA est ravie de travailler avec @TomCruise sur un film à bord de la @Space_Station! Nous avons besoin des médias populaires pour inspirer une nouvelle génération d’ingénieurs et de scientifiques à faire des projets ambitieux de la @ NASA une réalité”, ont-ils tweeté.

Le film à gros budget est soutenu par Universal Studios. L’aventure d’action dans l’espace a été confirmée lors d’un appel avec Cruise et le réalisateur Liman, le réalisateur de Mission: Impossible Christopher McQuarrie et PJ van Sandwijk. Pendant ce temps, Cruise tourne actuellement Mission: Impossible 7. Il devrait sortir le 19 novembre 2021.

