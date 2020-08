Tom Ellis explique la fin de Lucifer de Netflix pour la saison 6 | Instagram

Aujourd’hui, la série de plateformes Netflix intitulée Lucifer est devenue l’une des plus vues, son protagoniste Tom Ellis a également expliqué la fin de la cinquième saison, il a également donné des détails sur la façon dont elle est liée à la sixième saison.

Le 21 août, il a atteint Netflix la première partie de la cinquième saison de la série qui met en vedette Tom Ellis, elle-même est devenue très populaire de nos jours, non seulement à cause de l’intrigue mais à cause du personnage principal Lucifer.

Son nom de famille est Morningstar, bien que son vrai nom d’ange soit Samael, il est chargé de « gérer » et de maintenir l’ordre en enfer, un travail qu’il n’aime pas du tout, mais il doit le faire pour obéir à son père Dieu, selon l’intrigue de la série Netflix.

Au cours de cinq saisons, nous avons assisté à des changements radicaux dans la série, et en particulier la croissance et la maturité superficielle de Lucifer qui grâce à ses charmes et sa phrase « Que voulez-vous le plus » provoque les soupirs en regardant la série ne peut être contenu.

Cependant, pour beaucoup, la première partie de la cinquième saison a été assez courte malgré le fait qu’il y avait 8 chapitres, plusieurs utilisateurs voulaient en voir plus et c’est que dans chacun des épisodes, quelque chose de plus excitant est apparu.

Dans les saisons passées de 1 à 3, les chapitres étaient au moins 13, dans la quatrième il n’y en avait que 10, donc les fans de Tom Ellis ils attendent avec impatience la deuxième partie qui sortira très prochainement.

Comme vous vous en souviendrez longtemps, on pensait que la cinquième saison serait la dernière, cependant et grâce à la popularité qu’elle a acquise, une sixième a été lancée, mais en raison du coronavirus, qui a provoqué la pandémie actuelle, les enregistrements ont dû s’arrêter.

Dans une récente interview, l’acteur a expliqué qu’il avait eu une réunion via zoom avec les écrivains de Lucifer, il avait donc déjà dans sa tête et peut-être sur papier un résumé complet de ce que sera le sixième opus.

Comme ils n’avaient plus de matériel avec lequel travailler, ils ont dû faire preuve de créativité et penser à une fin probablement épique pour la série.

Afin de ne pas faire autant d’enchevêtrements, il a expliqué que la fin que nous venons de voir dans la saison cinq serait à l’origine celle de la saison 6, mais il y aura une autre histoire à raconter qui aidera avec le point de rupture.

Il déclare qu’il y aura 10 épisodes d’une histoire qui finiront par se lier et finiront par revenir là où ils s’étaient arrêtés, il ne pouvait pas donner plus de détails, c’était tout cela probablement Tom Ellis il était autorisé à partager.

Bien que les 8 premiers chapitres de la série soient déjà disponibles sur la plateforme de NetflixJusqu’à présent, la date de première de la deuxième partie n’a pas été partagée, il faudra attendre un peu plus longtemps, ce serait une bonne idée de revoir les saisons passées pour être au courant de la série, vous ne pensez pas?

Joe Henderson et Ildy Modrovich sont les showrunners de la série, ils ont également partagé un peu d’informations sur Lucifer, ajoutant qu’en fait il y avait encore une histoire importante à raconter dans la série et qu’en fait cette histoire qu’ils n’ont pas racontée, ils ne peuvent pas imaginer comment est qu’ils ne l’ont pas fait avant.

Sur Instagram, le compte de la série Lucifer, compte déjà environ trois millions de followers avec seulement 52 publications, sûrement quand il lancera la deuxième partie du cinquième opus et le sixième ses fans commenceront à augmenter.

