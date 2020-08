Tom Hardy est-il un fan de Tottenham? L’équipe de football du nord de Londres – Tottenham (The Spurs) est l’une des plus grandes fiertés et joies de la Grande-Bretagne. Un autre est l’acteur Tom Hardy (alias l’homme le plus chaud du monde). Maintenant, combinez les deux …

Vous aimez l’idée de ça? Eh bien, les producteurs du documentaire Amazon Original «Tout ou rien: Tottenham Hotspur» aussi. Il a été révélé que Tom Hardy sera celui qui racontera la série de 9 épisodes qui suit la vraie vie quotidienne des géants de la Premiere League lors des turbulences de la saison dernière.

Photo de Gareth Cattermole / .

Tottenham tout ou rien

La série «Tout ou rien» de Tottenham a déjà été considérée comme l’un des documentaires les plus en vogue de l’année avec de nombreuses séquences en coulisses montrant les réalités moins que glamour d’un club de football de haut niveau.

Ne laissant rien sans réponse, le documentaire passera en revue les événements qui ont conduit au limogeage scandaleux du vice-champion de la Ligue des champions Mauricio Pochettino, ainsi que la célèbre arrivée de Jose Mourinho en remplacement de Pochettino.

Avec tout cela ouvrant la voie à un documentaire incroyablement populaire, Tom Hardy en tant que narrateur n’est que la cerise sur le gâteau.

Tom Hardy est-il un fan de Tottenham?

Il n’y a pas eu de confirmation officielle de l’équipe soutenue par l’idole de 42 ans, mais si vous gardez à l’esprit qu’il est un Londonien né et élevé – et, bien sûr, ce dernier mouvement de carrière en tant que narrateur pour le documentaire – tout indique oui. Sommes-nous surpris?

Hardy est sans doute l’un des plus grands acteurs à être jamais sorti d’Angleterre, avec des rôles principaux dans d’innombrables blockbusters tels que Inception, Dunkirk, Mad Max, The Revenant… Et la liste est longue.

Il est également habitué à un nom connu sur d’excellents projets britanniques, ayant joué le rôle d’Alfie Solomon dans la série britannique de renommée internationale Peaky Blinders.

Avec un bilan comme celui-ci, nous sommes sûrs que Tom Hardy impressionnera en tant que narrateur de «Tout ou rien».

Dans d’autres nouvelles, «Allons-y»: Koch vient de publier une publication sur Instagram au milieu des spéculations de Leeds