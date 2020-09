Nous verrons beaucoup de Tom Holland sur nos écrans dans un avenir prévisible. L’acteur de Spider-Man devrait jouer dans cinq films au cours de l’année prochaine. Voici un aperçu de tous ces titres, vous feriez donc mieux de préparer votre pop-corn.

Le plus proche de la sortie est un thriller psychologique imminent du réalisateur Antonio Campos – The Devil All The Time. Holland jouera un jeune homme qui trouve les forces du mal convergeant sur lui dans une ville marécageuse de l’Ohio. Vous pouvez le voir sur Netflix à partir du 16 septembre. Par la suite, il abordera la science-fiction pour la première fois dans Chaos Walking. Le film est basé sur The Knife of Never Letting Go, un roman de Patrick Ness sur une colonie dont les femmes ont été anéanties par, oui, un agent pathogène. Combien de temps.

L’été 2021 apporte une adaptation de la série de jeux vidéo Uncharted, dans laquelle Holland, de manière légèrement incongrue, joue un jeune Nathan Drake. Tout le monde devine comment cela se réalise. Désormais, la fonctionnalité la plus populaire à l’horizon pour les fans est aussi celle qui nécessite le moins de contexte. Tout le monde sait ce qui est en jeu pour la suite encore sans titre de Spider-Man: loin de chez soi. Pour l’instant, nous devrons nous en tenir à Spider-Man 3, une première pour laquelle est actuellement prévue pour le 17 décembre 2021.

Cela nous amène à Cherry, qui, pour autant que nous sachions, pourrait arriver plus tôt que tous les autres films de la liste. Le premier projet post-Endgame des Russo Brothers semble avoir été assis dans un coffre-fort depuis une éternité. En juillet, ils ont indiqué qu’une sortie d’automne était prévue, mais depuis lors, aucune autre information n’a été fournie. Les fans devront garder les yeux ouverts pour celui-là.

Bon, enfin fini. S’il y a des conclusions à tirer Tom HollandL’énorme ardoise de ce dernier serait la diversité des genres, ce qui est à son honneur. Le second est plus frappant. Il est le chef de file dans à peu près chacun de ces films. Hollywood pense évidemment qu’il est une star en devenir, mais a-t-il suffisamment de présence à l’écran pour être un homme de premier plan? L’année prochaine pourrait être décisive.