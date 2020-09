L’ancien lanceur des New York Mets Tom Seaver, qui a été intronisé au National Baseball Hall of Fame en 1992, est décédé lundi. Il avait 75 ans.

Le Baseball Hall of Fame et ESPN ont rapporté que sa mort était due à une démence à corps de Lewy et à des complications du COVID-19.

«Nous sommes navrés de partager que notre mari et père bien-aimés est décédé», a déclaré sa femme Nancy et ses deux filles au National Baseball Hall of Fame, qui a annoncé sa mort mercredi. “Nous envoyons notre amour à ses fans, alors que nous pleurons sa perte avec vous.”

Seaver a joué au baseball de la ligue majeure de 1968 à 1986, et aux côtés des «Miracle Mets», il a remporté la Série mondiale en 1969. Au cours de sa carrière, il a également joué avec les Reds de Cincinnati, les White Sox de Chicago et les Red Boston. Sox, cumulant un total de 311 victoires et 205 défaites.

Après sa carrière de baseball, Seaver est passé à la télévision, couvrant à la fois les Yankees de New York et les Mets pour NBC. Il est également devenu analyste WPIX, se concentrant sur les Yankees de 1989 à 1993 et ​​les Mets de 1999 à 2005.

Avec sa femme, il a fondé le Seaver Family Vineyard en 2002. Il est situé sur son domaine à Calistoga, en Californie.

Les Mets ont retiré son numéro de maillot n ° 41 en 1988, ce qui en fait le premier à être retiré par l’équipe.

Une déclaration publiée sur le compte Twitter des Mets se lit comme suit: «Au-delà de la multitude de récompenses, de records, de distinctions, de championnats de la série mondiale, d’apparitions d’étoiles et juste de brillance générale, nous nous souviendrons toujours de Tom pour sa passion et son dévouement envers sa famille, le partie de baseball et son vignoble.

En 2019, la famille de Seaver a annoncé qu’il se retirerait de sa vie publique pour faire face à son diagnostic de démence. Il a continué à travailler dans son vignoble pendant cette période.

Seaver laisse dans le deuil sa femme, ses deux filles et quatre petits-enfants.