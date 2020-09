«Wolfwalkers» de Tomm Moore et Ross Stewart se déroule dans une période très précise – 1650 à Kilkenny, en Irlande. C’était une ville très importante pour les troupes anglaises d’Oliver Cromwell, et le film s’ouvre avec un soldat anglais et sa fille, Robyn, s’installant dans leur maison en ville. Il est clair que le Lord Protector anglais et ses soldats oppriment les Irlandais de Kilkenny, et le Lord Protector est déterminé à tuer tous les loups dans la forêt à l’extérieur des murs de la ville. Robyn est déterminée à vivre des aventures tuant des loups, comme son père, mais rencontre à la place Mebh, une jeune marcheur-loup de son âge, et découvre la vérité sur la meute de loups et la magie de la forêt – et elle-même se transforme en marcheur-loup – mais pas d’abord sans affrontements tendus avec le Lord Protector et les troupes anglaises qui menacent les loups, la forêt et la mère marcheur-loup de Mebh.

«Wolfwalkers» est d’Apple Original Film et fait sa première mondiale à Toronto Intl. Festival du film. «Wolfwalkers» rejoint le film Apple Original «Fireball: Visitors From Darker Worlds», des cinéastes Werner Herzog et Clive Oppenheimer, au TIFF.

Les fans d’animation reconnaîtront sans aucun doute le style de narration de Moore à partir de son nominé aux Oscars «Song of the Sea» et «The Secret of Kells». Moore et Stewart ont parlé du film à la veille du festival.

«Wolfwalkers» a un look très spécifique – les couleurs ternes et l’aspect en blocs du village contrastent avec la magnifique palette de couleurs de la forêt.

Moore: La ville est basée sur un bloc de bois [art] et des choses de l’époque qui sont des brochures qui étaient distribuées – c’était la première version des fausses nouvelles et d’Internet, ils imprimaient simplement ces brochures distribuées en Angleterre disant à quel point les Irlandais étaient affreux. Une partie du bloc de bois était magnifique, mais il y en avait aussi très grossiers qu’ils venaient de dénigrer. Et c’est un peu ce que nous avons envisagé pour la ville. Nous avions cette idée que nous pouvions créer une sorte de géométrie et vous savez, si vous faites une impression et qu’elle glisse en quelque sorte sur l’image, la couleur est un peu décalée par rapport aux lignes. Nous avons donc essayé de le faire. Mais alors dans la forêt, c’est beaucoup plus organique et vous savez, des éclaboussures d’aquarelle et des lignes vraiment fragmentaires et des formes aléatoires. Donc vraiment essayer de créer un contraste entre les deux.

Stewart: L’une des choses que Cromwell a faites quand il est venu [to Ireland] devait détruire une grande partie des vitraux [in the churches], parce que c’était à cette époque où ils ne voulaient pas de couleurs. Les couleurs étaient trop excitantes. Et les couleurs étaient presque trop lubriques. Alors ils ont brisé les vitraux, ils se sont débarrassés des statues, ils se sont débarrassés de la décoration, ils voulaient que toute l’église soit très simple et terne

Les loups ont également deux regards.

Moore: Il faut être vraiment sauvage et effrayant pour les habitants de la ville, mais aussi pouvoir les voir d’un autre point de vue où ils ressemblent plus à un gros tas de chiots, donc c’était vraiment important pour le voyage de Robyn, pour Robyn à voyez que cette chose qui était l’ennemi et était la chose à craindre, mais quand elle est devenue un loup et qu’elle traînait avec ces autres loups, elle a pu les voir gaffer, sentir ses fesses et jouer. Elle pense: «Oh, attendez, c’est comme si c’était comme une famille, une grande famille heureuse. Et Robin a pu voir qu’ils ne pouvaient plus être l’ennemi effrayant.

Et je pense que c’est un très bon thème lorsque vous vous mettez à la place de votre ennemi, vous comprenez soudainement qu’il n’est plus effrayant et qu’il n’est plus l’ennemi.

La conception des marcheurs-loups eux-mêmes est assez différente.

Moore: On pensait à l’Art nouveau, vraiment organique et bien sûr on allait pour des formes vraiment opposées que la ville.

Stewart: Nous examinions également les tatouages ​​et les marques pictes pour montrer que les marcheurs-loups existaient depuis très, très longtemps.

Qu’en est-il du thème du film, c’est un film qui préconise d’en apprendre davantage sur votre ennemi perçu, de mettre en lumière l’ignorance afin d’apporter l’illumination.

Moore: Nous développions des thèmes qui nous préoccupaient il y a sept ans et qui devenaient de plus en plus pertinents. Je veux dire, je travaille sur un court métrage pour Greenpeace en ce moment sur la destruction de l’Amazonie au Brésil, et les tristes comparaisons entre [Brazilian president Jair] Bolsonaro maintenant et Oliver Cromwell [then] détruire les forêts.

Stewart: Je pense que le thème des extinctions et le thème du dictateur impitoyable entrant et anéantissant les espèces, apprivoisant la terre et tout ça c’est une chose, mais je pense qu’il y a aussi un thème personnel très fort pour Robyn. Elle découvre qui elle est vraiment, elle doit être cette personne, elle doit vivre cette vie, elle doit être fidèle à elle-même.

C’est le troisième film où vous faites appel à vos racines irlandaises.

Moore: Ross et moi avions travaillé ensemble sur “Secret of Kells” et Ross a travaillé sur “Song of the Sea”, et nous avons en quelque sorte pensé que ce serait bien que celui-ci soit comme un triptyque final des films folkloriques irlandais .

GKids distribue en Amérique du Nord mais Apple est nouveau.

Moore: Je pense que c’était super de travailler avec eux. Nous avons été vraiment chanceux. Lorsque vous travaillez avec une grande entreprise comme celle-là, vous craignez qu’il y ait trop d’interférences. Ils n’aimaient pas trop imposer ou avoir trop leur mot à dire. Et une chose que j’ai toujours appréciée depuis le tout début de ma carrière était l’indépendance, et je suis sûr que Ross le ressent aussi. Il a travaillé dans de plus grands studios. Vous remarquez la différence, et donc l’indépendance de [our production company] Cartoon Saloon était vraiment important pour nous, et ils nous ont vraiment soutenus.