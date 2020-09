Quelques jours à peine après avoir récemment réinscrit son front de mer aux couleurs vives et pop-art à Miami pour 24,5 millions de dollars, le magnat américain de la mode de détail Tommy Hilfiger a également hissé son domaine d’inspiration européenne dans le quartier exclusif de Greenwich, dans le Connecticut, sur le marché avec une publicité. -assurant un prix demandé de 47,5 millions de dollars.

Le manoir à tourelles semble transporté d’un film de Disney situé dans la campagne française et est perché sur le plus haut morceau de terre de Greenwich, dans une zone exclusive connue sous le nom de Round Hill. Avec six chambres avec salle de bains, sept salles de bain et trois salles d’eau sur 13344 pieds carrés, le manoir majestueux recouvert de lierre a presque autant de bois à l’intérieur – poutres, planchers, portes, lambris, escaliers, lambris, plafonds, cheminées, moulures et plus encore – car il y a des hectares verdoyants de forêt à l’extérieur.

Les tuiles de toit en terre cuite, les murs de briques hollandais et des kilomètres de haies de troènes qui définissent le domaine de nombreux jardins s’ajoutent à l’ambiance du livre de contes du domaine: une roseraie à fontaine, un jardin à nœuds de buis, un jardin d’eau avec un étang de koi et un jardin topiaire fantaisiste. Parmi toute cette verdure soigneusement entretenue, il y a une piscine en forme de haricot et un court de tennis sur gazon. La haute perche du domaine en forme de château offre des vues panoramiques qui s’étendent sur le Long Island Sound et les toits de Manhattan.

Mais la maison n’avait pas toujours l’air de cette façon. Conçu par l’architecte Greville Rickard et construit en 1939 pour le magnat de l’immobilier Charles V. Paterno, le terrain de 22 acres a une riche histoire d’être transmis d’un aristocrate financier à un autre. Il appartenait autrefois au financier et mécène de l’art Joseph H.Hirshhorn, homonyme du Hirshhorn Museum à Washington, DC, et à l’avocat du développement des affaires John V. Ocleppo, mannequin devenu courtier en matières premières et créateur de sacs à main.

De nombreuses chambres ont été entièrement repensées pour refléter le goût élégamment excentrique de Hilfiger et Ocleppo. Il y a un tapis rouge technicolor dans la salle de projection d’inspiration turque qui ressemble à une tente boudin, et un vestiaire au rez-de-chaussée s’inspire d’une boutique haut de gamme avec du papier floral chatoyant, des tapis en chenille et un lustre. En plus des six cheminées anciennes, des planchers originaux à larges planches ont été conservés dans l’entrée principale et la salle à manger, tandis qu’ailleurs, il y a un mélange de planchers de bois plus récents, comme dans la cuisine, et de carreaux de calcaire avec des incrustations de bois, comme le montre le billard. salon.

D’autres luxes incluent une salle de fitness compacte, une salle de massage revêtue de bois et une suite parentale avec deux salles de bains, deux vestiaires et un bureau privé. Une maison d’hôtes séparée à deux lits / deux salles de bain est entièrement équipée avec salon et cuisine, et la propriété comprend en outre une serre et un charmant salon de thé converti en pavillon de sécurité.

Les Hilfiger, qui possédaient auparavant un autre domaine de Round Hill qu’ils ont vendu en 2009 pour 20 millions de dollars, sont en train d’abattre leur portefeuille immobilier. Leur inscription actuelle à Miami fait suite à la vente du Raleigh Hotel de Miami Beach pour 103 millions de dollars, soit près du double des 56,5 millions de dollars qu’ils avaient initialement payés. Après des années sur et hors du marché, leur penthouse excentrique Plaza Hotel s’est vendu l’année dernière pour 31,25 millions de dollars. Un manoir de style méditerranéen de 11 000 pieds carrés de Palm Beach s’est également détaché de leur portefeuille qui s’est vendu pour 35 millions de dollars, un million de dollars de plus que ce qu’ils avaient payé l’année précédente. Une propriété à laquelle ils semblent déterminés à s’accrocher, du moins pour le moment, est un manoir en bord de mer dans les Hamptons – celui acquis en 2007 pour 25,7 millions de dollars.

Janet Milligan de Sotheby’s International Realty est l’agent inscripteur du domaine de Round Hill.