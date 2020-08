Tony Gonzalez, ancien analyste professionnel de Fox Sports, qui a joué dans la NFL de 1998 à 2013, a passé quatre ans à construire sur mesure un manoir récemment achevé à Beverly Hills, en Californie, qu’il a lancé sur le marché à près de 30 millions de dollars.

Considéré comme l’un des meilleurs bouts serrés de l’histoire, Gonzalez a d’abord joué pour les Chiefs de Kansas City en tant que choix au repêchage de premier tour et a conclu son illustre carrière avec les Falcons d’Atlanta. L’héritage du joueur de 6’5 “a été cimenté l’année dernière (2019) lorsqu’il a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel, mais il est peut-être mieux connu dans certains cercles centrés sur les tabloïds en tant que père du désormais-18-. L’enfant aîné de Lauren Sanchez, une nouvelle ex-épouse de William Morris Endeavour Entertainment, partenaire fondateur de Patrick Whitesell, et la maîtresse devenue petite amie actuelle de l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. (Gonzales est couplé à October Gonzales depuis environ une douzaine d’années et ils ont trois enfants ensemble.)

Gonzalez a acheté la propriété au début de 2016 pour 7,1 millions de dollars et, selon les documents de marketing du moment de la vente, le prix reflétait la valeur du terrain. Et, bien sûr, le sourcil digne de Beaver Cleaver-digne de Beaver Cleaver qui se dressait sur la propriété depuis la fin des années 1950 a été rasé pour faire place à un manoir beaucoup plus grandiose et sans frais conçu par de hauts- Fin de l’architecte résidentiel Philip Vertoch en collaboration avec le cabinet de design d’intérieur Squarefoot de Lada Webster, basé à Orange County.

Achevé à la fin de 2019 et décrit dans les listes détenues par Bob Hurwitz chez Hurwitz James Company en tant que géorgien traditionnel, le domaine comprend un total de sept chambres et huit salles de bain complètes et quatre demi-salles sur près de 13000 pieds carrés. Il y a aussi quatre cheminées et un ascenseur qui dessert les trois étages, y compris le garage souterrain qui peut contenir jusqu’à huit voitures en toute sécurité. Un peu inhabituel, la propriété est proposée comme une situation entièrement meublée et clé en main. Tout ce qui est nécessaire pour le prochain propriétaire est de demander à son personnel de stocker dans la cuisine ses aliments préférés, de déballer ses vêtements de créateurs et, voilà, instantanément à la maison.

Située bien en vue sur près d’un tiers d’acre le long d’une jolie rue bordée d’arbres avec 100 pieds de façade sur rue, la maison se trouve derrière un mur couvert de vigne et des portes d’entrée sécurisées qui s’ouvrent sur une allée en fer à cheval. Ce n’est pas que quiconque se promène à Los Angeles, mais le tout nouveau manoir est à quelques pas d’une pléthore d’options de restauration, de shopping et de divertissement, y compris Soho House réservée aux membres et la discothèque décadente et inspirée du vaudeville de David Arquette, Bootsy Bellows, qui est nommé d’après sa mère, une danseuse burlesque et mannequin de pin-up, et où une cuillerée de frites à petit prix coûte huit dollars et le forfait de service de bouteille premium coûte cinquante mille dollars. Mais nous nous écartons….

Ce que les documents marketing appellent «un plan d’étage ouvert élégamment réalisé» comprend un hall central carrément caverneux qui impressionnera les invités avec son grand escalier et son plafond de 24 pieds de haut, ainsi qu’une salle à manger formelle ornée de papier peint vaguement peint à la main des années 1970 et deux lustres en laiton et en cristal remarquablement scintillants qui semblent tout droit sortis des années 1980. Juste à l’intérieur de la porte d’entrée, une étude aux murs sombres comprend un mur complet d’étagères intégrées et une cheminée massive et minimaliste gainée de carreaux de pierre gris ardoise tandis qu’une salle de pub suffisamment grande pour un piano à queue pour bébé est mise en valeur par du vin éclairé. armoires de rangement derrière le bar complet et une cheminée dans un mur de calcaire ciselé.

Équipée pour un chef avec tout ce que l’argent peut acheter, la cuisine a également été conçue pour une vie familiale détendue avec un snack-bar intégré dans un immense îlot central double largeur. L’espace de restauration décontracté adjacent se jette dans la salle familiale, où une cheminée surmontée d’une télévision se dresse entre les étagères intégrées et une vaste étendue de fenêtres disparaît dans les murs pour permettre une transition transparente vers la cour arrière.

Une poignée de chambres d’hôtes spacieuses avec salle de bains privative sont reliées à l’étage supérieur par la spacieuse suite principale, qui offre un coin salon avec une autre cheminée minimaliste. Portes françaises à une terrasse mince avec vue sur la cour arrière bien entretenue. Il y a de vastes placards et, bien sûr, une gigantesque salle de bain avec une douche en marbre et une vue nocturne sur les néons à l’extrémité ouest du Sunset Strip.

Une longue et profonde loggia pour dîner et se prélasser en plein air détendu longe l’arrière de la maison, avec une pièce d’eau à une extrémité et une cuisine extérieure au bord de la piscine à l’autre. Défini par de vastes bancs de curseurs en verre qui disparaissent dans le mur, un pool house spacieux contient un bar / kitchenette, une salle de bains et une salle de fitness aux parois de miroir facilement convertible en chambre d’amis de luxe. Au-delà de la piscine et du spa, un court de tennis éclairé est adossé à un mur de grands arbres et à l’horizon de Sunset Strip.

Gonzalez possédait auparavant une Méditerranée de style Santa Barbara de pas tout à fait 7500 pieds carrés dans une communauté fermée exclusive à Huntington Beach. Les dossiers fiscaux montrent que Gonzalez a acheté la maison de luxe de cinq chambres et neuf salles de bains en 2007 pour près de 5 millions de dollars et l’a vendue en 2015 pour 6,3 millions de dollars.