Le directeur général sortant de la BBC, Tony Hall, devrait parler du rôle des radiodiffuseurs de service public dans la lutte contre les fausses informations lorsqu’il prononcera lundi le discours d’ouverture du festival télévisé d’Édimbourg.

«Les forces de la désinformation et des médias sociaux ont tendance à se nourrir de la fracture et à conduire la polarisation», devrait-il dire. «Ils sont souvent spécifiquement conçus pour exploiter la division à des fins commerciales ou politiques; pour déstabiliser les sociétés ou saper la démocratie. »

«Ce que nous faisons, en tant que PSB, est une force dans la direction opposée.»

La BBC fait partie de la Trusted News Initiative qui met en place un système d’alerte précoce contre la propagation de la désinformation lors de la prochaine élection présidentielle américaine.

«De plus en plus, dans le monde de la fake news, la vérité est une marchandise inestimable dans nos sociétés», dira Hall.

Hall devrait également aborder la réponse de la BBC à la pandémie de coronavirus ainsi que l’assassinat de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, affirmant que les radiodiffuseurs de service public sont importants pour la démocratie.

«Ils nous informent. Ils nous éduquent », devrait-il dire.

L’un des problèmes que Hall devrait résoudre est de savoir comment les diffuseurs de service public comme la BBC peuvent rester pertinents à l’ère des banderoles géantes comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus. Hall est susceptible de souligner le rôle que joue la BBC dans la diffusion d’informations, ce que les streamers ne fournissent pas.

Étant donné qu’il s’agit de sa dernière apparition publique majeure avant de remettre les rênes de la BBC à Tim Davie le 1er septembre, Hall ne devrait pas non plus craindre des controverses telles que la rémunération des dirigeants et d’autres problèmes et dire que la BBC est «une organisation transformée , à l’intérieur et à l’extérieur.”