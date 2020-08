La star de Candyman, Tony Todd, a assuré aux fans qu’ils seraient fiers de ce qu’ils ont fait avec le nouveau film.

Tony Todd était le personnage titulaire des trois films originaux de Candyman. Basé sur la nouvelle de Clive Barker, The Forbidden, le film original se concentrait sur un étudiant rédigeant une thèse sur les légendes urbaines qui réfutait plus ou moins la légende de Candyman à peu près à la moitié du film. Puis Tony Todd lui-même est apparu en tant que personnage, déclenchant une série d’événements qui finiraient par faire de l’étudiant une partie de sa légende.

Après l’annonce initiale du nouveau film, il n’était pas clair à quel point Tony Todd serait impliqué dans le projet à venir. La bande-annonce n’a pas répondu à ces questions, car elle montre surtout Anthony McCoy de Yahya Abdul-Mateen II en train de devenir le personnage emblématique. En parlant avec JoBlo, Tony Todd semblait être pleinement d’accord avec le prochain film et était sûr que les fans le seraient aussi:

«Ils sont en train de finir les retouches et je vais probablement en obtenir une copie dans les meilleurs délais. Je suis pleinement dans l’équipe. C’est une super équipe. Nia DaCosta… non seulement une réalisatrice, mais une réalisatrice afro-américaine. Vous avez Jordan Peele, qui est sans doute l’un des producteurs les plus en vogue du moment. Je pense que les gens seront fiers de voir le personnage et l’histoire continuer. Le film entier est tourné à Chicago. Ce nouveau look Chicago.