Frederick «Toots» Hibbert, le leader de 77 ans du légendaire groupe reggae Toots & the Maytals, est dans un état stable mais grave dans un établissement médical privé en Jamaïque, a déclaré un représentant à Variety. Il a été testé pour Covid-19 plus tôt dans la semaine et bien que les résultats n’aient pas été annoncés, sa famille a publié un communiqué mercredi soir selon lequel il est dans un état «stable» et se remet d’un état non divulgué.

“Monsieur. La famille de Hibbert tient à remercier tout le monde pour l’effusion d’amour et de prières pendant cette période », indique le communiqué. «Les professionnels de la santé [University Hospital of the West Indies] – où M. Hibbert est pris en charge – ont confirmé qu’il est dans un état stable et qu’il reçoit un traitement 24 heures sur 24 pour que son corps puisse récupérer. La famille Hibbert demande à tout le monde de continuer à le retenir dans ses pensées et ses prières et de demander respectueusement l’intimité pendant cette période.

La maladie d’Hibbert survient quelques jours à peine après que Toots and the Maytals a sorti son premier album en plus d’une décennie, «Got to Be Tough». L’album a été coproduit par Zak Starkey (fils de Ringo Starr et batteur de longue date pour les Who) et comprend des contributions de Ringo, Ziggy Marley, Sly Dunbar et Cyril Neville.

Ami et contemporain de Bob Marley, Hibbert est l’un des pionniers de la musique reggae, ayant commencé sa carrière au début des années 1960 et sorti l’un des premiers tubes du genre, «Do the Reggay». En dehors de la Jamaïque, il est probablement mieux connu pour sa chanson «Pressure Drop», qui apparaît dans le film influent de 1972 «The Harder They Come» et a ensuite été reprise par The Clash.