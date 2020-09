Tour d’horizon de la bande-annonce de la PlayStation 5, y compris COD, Demon’s Souls et plus encore!

Aujourd’hui a marqué l’arrivée de la PlayStation 5 Showcase, qui a apporté l’annonce tant attendue de son prix et de sa date de sortie, ainsi qu’une multitude de bandes-annonces pour les titres à venir sur la console de nouvelle génération et nous avons rassemblé certaines des bandes-annonces exposées. aujourd’hui ci-dessous!

Les âmes du démon

Les développeurs: Bluepoint Games, JAPAN StudioÉditeur: Sony Interactive EntertainmentDate de sortie: 12 novembre

De JAPAN Studio et Bluepoint Games vient un remake du classique PlayStation, Les âmes du démon. Entièrement reconstruit à partir de zéro et magistralement amélioré, ce remake vous invite à vivre l’histoire troublante et le combat impitoyable de Les âmes du démon dans une qualité visuelle inégalée et des performances incroyables.

Final Fantasy XVI

Les développeurs: Square EnixÉditeur: Square EnixDate de sortie: À confirmer

L’héritage des cristaux a façonné notre histoire depuis assez longtemps. Le nouvel opus dans le Final Fantasy La franchise a été annoncée pour la PlayStation 5, avec la bande-annonce «composée à la fois de batailles et de cinématiques en temps réel», a déclaré le producteur Naoki Yoshida, qui a également taquiné un grand Final Fantasy XVI révéler l’événement prévu pour 2021.

Oddworld: Tempête d’âme

Développeur: Habitants de OddworldÉditeur: Sony Interactive EntertainmentDate de sortie: À confirmer 2020

Une avance visuelle et cinématographique majeure pour la célèbre série, avec de nouveaux mécanismes de jeu intelligents et de nouveaux dispositifs tordus pour permettre une sournoiserie explosive. Des habitants d’Oddworld: Oddworld: Soulstorm’s la portée et l’échelle sont plus grandes que celles auxquelles nous nous sommes attaqués auparavant. Nous prévoyons d’utiliser l’étonnante fidélité graphique de la PS5, l’audio 3D époustouflant et le contrôleur DualSense pour améliorer notre narration et nos capacités artistiques afin de vous rapprocher du jeu et de créer une expérience Oddworld émotionnelle encore plus profonde. «

Héritage de Poudlard

Développeur: Logiciel d’avalancheÉditeur: Jeux de portoloinDate de sortie: TBA 2021

Découvrez une nouvelle histoire se déroulant à Poudlard dans les années 1800. Votre personnage est un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde sorcier. Faites-vous des alliés, combattez des sorciers noirs et décidez du sort du monde sorcier.

Deathloop

Développeur: Studios ArkaneÉditeur: Bethesda SoftworksDate de sortie: T2 2021

L’île de Blackreef. Pour la plupart de ses habitants, c’est un paradis. Mais pour Colt, c’est une prison incontournable. Grâce à une boucle temporelle mystérieuse, il revit le même jour, encore et encore, essayant de trouver un moyen de briser le cycle sans fin dans lequel il est piégé. En tant que Colt, vous devrez éliminer huit cibles – y compris votre ennemi juré Julianna Blake – si jamais tu veux t’échapper. Mais rappelez-vous: c’est une boucle temporelle, donc si au début vous ne réussissez pas… mourez, mourez à nouveau. Découvrez comment Colt aborde le problème de la mise en place de deux visionnaires – Aleksis et Egor – au même endroit au même moment. Il y a 8 visionnaires responsables du maintien de la boucle temporelle. 8 personnes qui doivent mourir pour bien faire les choses, et grâce à la boucle temporelle, vous n’avez qu’un jour pour les éliminer toutes ou la boucle se réinitialise. Mais les cibles sont réparties sur l’île et ne sont souvent accessibles qu’à certains moments de la journée. Alors, comment pouvez-vous les éliminer tous à temps? La solution ne sera pas facile, mais avec un peu de pratique (et pas mal de réinitialisations), vous pourrez résoudre le casse-tête de Blackreef et briser la boucle.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Développeurs: Treyarch, Raven SoftwareÉditeur: ActivisionDate de sortie: 13 novembre

Hors des livres. Sous le radar. On dit que Perseus est de nouveau en jeu et planifie une attaque qui menace l’équilibre des pouvoirs. Une équipe Black Ops composée de Frank Woods, Alex Mason et Russell Adler s’infiltre dans un aérodrome en Turquie pour éliminer une cible de grande valeur. Ce qui suit est une partie de «Nowhere Left to Run», la première mission de campagne en Call of Duty: Guerre froide Black Ops, où les joueurs utiliseront la couverture des ténèbres et du déni plausible pour mener une bataille qui «n’a jamais eu lieu».