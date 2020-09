Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, FX a annoncé une date de première et a publié une bande-annonce pour «A Teacher», et Disney Plus a partagé un premier aperçu de «Magic of Disney’s Animal Kingdom».

FONDERIE

Robin Thede et Matt Rogers ont rejoint HBO Maxprochaine série de concours de toilettage pour chiens “Chien Haute», Qui débute le 24 septembre. Rogers sera l’hôte de l’émission et Thede se joint à l’expert en toilettage de chiens de célébrités Jess Rona en tant que juge. Chaque épisode de «Haute Dog» met trois toiletteurs à l’épreuve au cours de deux séries de défis, les juges décident qui remporte le «Best in Show» et un grand prix de 10 000 $. «Haute Dog» est produit par Jax Media avec Rona, Tony Hernandez, Brooke Posch, Séamus Murphy-Mitchell et Nicolle Yaron et Abi McCarthy en tant que producteurs exécutifs. (McCarthy sert également de showrunner.)

RENOUVELLEMENT

Nickelodeon renouvelé la série animée pour enfants “La maison forte»Pour la production sur une sixième saison avant ses débuts dans la saison 5 le 11 septembre. L’émission suit la vie chaotique d’un enfant nommé Lincoln Loud (Asher Bishop), le seul garçon d’une famille avec 11 enfants au total. Son ami Clyde (André Robinson) l’aide à trouver des moyens nouveaux et améliorés de survivre à la vie d’enfant du milieu, avec la première de la saison 5 comprenant la transition de Lincoln et de ses amis au collège. Michael Rubiner est le producteur exécutif de l’émission, et Kyle Marshall sert de co-producteur exécutif. Ashley Kliment-Baker est le directeur artistique.

RENDEZ-VOUS

KTLA-TV, les Diffusion Nexstar chaîne de télévision desservant la région de Los Angeles, a annoncé une nouvelle émission en semaine, “LA Non scripté, “Première 21 sept. à 19 h. Créé par le vice-président des nouvelles de KTLA-TV Jason Ball et producteur exécutif Kimberly Cornell, le spectacle d’une demi-heure discutera des joyaux cachés de la ville, des nouveaux restaurants, des astuces de séjour et des astuces de vie. En outre, KLAS-TV, qui dessert la région de Las Vegas, Nevada, lance un nouveau bulletin d’information d’une heure en semaine à partir de 18 sept. à 16 h appelé “8 Actualités en direct à 16 h. » Il couvrira les nouvelles locales et nationales ainsi que la circulation, la météo et les sports.

TBS a annoncé un 20 octobre date de la première des nouveaux épisodes du jeu télévisé comique “L’indice de misère,” hébergé par “Le bon endroit” étoile Jameela Jamil. Le spectacle présente également Brian «Q» Quinn, James «Murr» Murray, Joe Gatto et Sal Vulcano, qui sont aussi les stars de truTV‘s “Jokers peu pratiques. » Les équipes de l’émission s’affrontent pour attribuer des évaluations de misère à des événements réels en fonction de «l’indice de misère» créé par les thérapeutes. Il est inspiré d’un jeu de cartes intitulé “S – se produit. » Les producteurs exécutifs comprennent Ben et Dan Newmark, Andy Breckman, Gatto, Murray, Quinn, Vulcano, Michael Bloom, Howard Klein et Jack Martin. Martin est également le showrunner.

FX sur Hulula nouvelle série limitée de “Un enseignant»Diffusera les trois premiers épisodes sur 10 novembre. La série suit la relation illégale entre l’enseignant titulaire (Kate Mara) et son élève du secondaire (Nick Robinson) car son mariage est stressé. La prémisse de l’émission explore comment l’affaire affecte la vie des deux individus de manière permanente. Hannah Fidell a créé le spectacle, et elle est également réalisatrice, scénariste et productrice exécutive. Les autres producteurs exécutifs de «A Teacher» incluent Mara, Michael Costigan, Jason Bateman, Louise Shore et Danny Brocklehurst. Regardez une bande-annonce ci-dessous.

PREMIERS LOOKS

Disney Plus a publié une bande-annonce pour sa prochaine série originale, “La magie du royaume animal de Disney», Première le 25 septembre. Produit par National Geographic et raconté par Josh Gad, l’émission de huit épisodes explore la magie de la nature au parc à thème Disney’s Animal Kingdom, au Disney’s Animal Kingdom Lodge et à The Seas avec Nemo et ses amis à EPCOT. Chaque épisode présente les soins aux animaux et les efforts de conversation pour les 300 espèces et plus de 5 000 animaux qui habitent les parcs à thème. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

PROGRAMMATION

FX a révélé que la mini-série dramatique “Narcisse noir»Devrait sortir cet automne, la date officielle n’ayant pas encore été annoncée. L’émission en trois épisodes, basée sur un roman de 1939 de Rumer Godden, se concentrera sur un groupe de religieuses qui luttent pour transformer un palais himalayen en couvent. Les stars de la série Alessandro Nivola et Gemma Arterton, et Amanda Coe a adapté l’histoire. Coe exécutif produit aux côtés de Vivien Kenny, Andrew Macdonald et Allon Reich.

DÉVELOPPEMENT

Quibi a annoncé le développement sur “Pas de retrait maintenant», Qui met en vedette l’acteur, l’auteur et le comédien Michelle Buteau. Il sera centré sur les conversations que la mère de jumeaux aura avec divers invités qui sont également parents. Ils comprendront des comédiens et d’autres célébrités, l’objectif principal étant de donner une vision non filtrée des problèmes qui se posent avec la parentalité, qu’ils soient de nature drôle ou difficile. Buteau est également l’un des producteurs exécutifs de l’émission. Jessica Sebastian-Dayeh, Blake Webster et Rebecca Donohue également produit exécutif.

NOUVELLES EXÉCUTIVES

Actualités ABC partagé ça Mona Kosar Abdi a été nommé au poste de co-ancre pour «Nouvelles du monde maintenant” et “L’Amérique ce matin. » Elle a rejoint le bureau d’ancrage pour rendre compte de l’actualité en mars et co-ancrera désormais aux côtés de Kenneth Moton. La carrière de journaliste chez ABC News a commencé en 2019, lorsqu’elle est devenue journaliste multi-plateforme à Washington DC, et avant cela, elle a travaillé chez WEWS à Cleveland. Elle a rendu compte de l’administration Trump, des États-Unis et de l’Iran, des politiques d’immigration et des problèmes qui affectent les communautés vulnérables.

Brit Hume a signé un accord pluriannuel pour maintenir son poste d’analyste politique senior pour Fox News Media. Il continuera à couvrir l’élection présidentielle et les événements politiques, tout en restant commentateur et panéliste tout au long Fox News Channelcontenu de, y compris “FOX News dimanche. » Hume a auparavant travaillé sur le «Special Report» du réseau, qu’il a créé et ancré pendant 10 ans, et a été rédacteur en chef du bureau de FOX News à Washington, DC. Avant son passage en 1997 à FOX News, Hume a été employé par ABC News pendant 23 ans.

RÉCOMPENSES

le Prix ​​Emmy pour les arts créatifs ont ajouté de nouveaux présentateurs à la liste de l’événement, y compris Kareem Abdul-Jabbar, Gina Carano, RuPaul Charles, Josh Flagg, Jeannie Gaffigan, Jim Gaffigan, John Hodgman, Sofia Hublitz, Gabriel Iglesias, Dylan McDermott, Justin H. Min, Jeff Probst, Rob Riggle, JB Smoove et Tuteur Tracy. La remise des prix sera diffusée du 14 au 17 septembre sur le site Web des Emmys et sur FXX le 19 septembre, avec la production de Bob Bain Productions. Nicole Byer est à bord en tant qu’hôte pour les cinq nuits de cérémonies.

PODCASTS

Studios thématiques et Réseau de podcasts WarnerMedia a annoncé que “Réactivité politique avec W.Kamau Bell et Hari Kondabolu», Une série hebdomadaire de podcasts politiques, a été reprise pour la saison 3. Hôtes W. Kamau Bell et Hari Kondabolu discutera de sujets d’actualité tels que la pandémie COVID-19 en cours et le mouvement Black Lives Matter à l’approche de l’élection présidentielle. Les épisodes comporteront également des conversations avec des journalistes, des militants, des artistes et d’autres invités politiquement engagés.

INITIATIVES

Le CW est sur le point de lancer une campagne non partisane intitulée “CW Vote en fait” sur 15 sept. afin d’inciter son public à se préparer à voter à l’élection présidentielle de 2020. Le partenariat avec Vote.org, Répandre le vote et Votez intelligemment commencera par une vidéo mettant en vedette des acteurs de CW faisant la promotion de l’importance de s’inscrire pour voter. D’autres vidéos et publications sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CWVoterReady seront incluses pour promouvoir davantage l’initiative, tandis que tous les employés de CW bénéficieront également du jour de congé le jour du scrutin comme jour férié payé.

Déballer U, un programme de Pittsburgh connecté à neuf universités de la région, a publié un message vidéo pour les étudiants rentrant à l’école pendant COVID-19, avec des fonctionnalités de Seth Meyers, Blair Underwood, Matt Bomer, Ming-Na Wen, Zachary Quinto, Entraîneur des Steelers de Pittsburgh Mike Tomlin, ancien Pittsburgh Steeler Troy Polamalu et Chloé Lukasiak. La vidéo sert à remplacer les discours d’orientation typiques des étudiants de première année et propose des stratégies de santé mentale pour faire face au stress unique de se rendre à l’université pendant une pandémie. Unpack U est créé par Fondation Citrone 33 et alimenté par Embrassez Pittsburgh. Regardez la vidéo ci-dessous.

TARD DANS LA NUIT

Ce soir, Kevin Hart, Josh Charles et Chika apparaîtra sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon,” tandis que Rainn Wilson est l’invité de ce soir sur “Jimmy Kimmel en direct!“Avec l’hôte invité Brad Paisley; Jane Fonda sera sur “The Daily Show avec Trevor Noah«; Gabrielle Union et Nick Cave se joindra “The Late Late Show avec James Corden,” et John Cleese et Glenn Howerton sera sur “Late Night avec Seth Meyers. »