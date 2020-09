Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, “Black-ish” devrait diffuser deux épisodes électoraux autonomes avant la première de la saison 7, et Netflix a annoncé une date de première pour “Emily in Paris”.

RENDEZ-VOUS

Netflix a annoncé un 2 octobre date de la première de “Emily à Paris. » Les stars du spectacle Lily Collins comme Emily, une responsable marketing qui déménage de Chicago à Paris pour travailler. Là, elle doit se faire de nouveaux amis, gérer la romance naissante et obtenir l’approbation de ses collègues, tout en revitalisant les médias sociaux de l’entreprise. Le spectacle met également en vedette Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat et Bruno Gouery. «Emily in Paris» est une production exécutive par Darren Star, Andrew Fleming, Tony Hernandez et Lilly Burns. Regardez une bande-annonce ci-dessous.

abc a annoncé que «Le 11 septembre se souvient: le jour où nous sommes venus ensemble», Une émission spéciale filmée lors de l’ouverture du 9/11 Memorial Museum à New York, sera diffusée sur 11 sept. à 20 h. Il sera ensuite mis à disposition pour consultation sur Hulu le jour suivant. Le spécial d’une heure comprend la dédicace faite par l’ancien Président Barack Obama, des performances de l’événement et des histoires de survivants et de ceux qui sont morts. L’Orchestre philharmonique de New York, chœur d’enfants de 300 voix et actrice lauréate d’un Tony LaChanze joué lors de l’événement 2014.

PREMIERS LOOKS

Netflix a dévoilé la bande-annonce de “Chantez!“Une série de concours animée par”Incassable Kimmy Schmidt” étoile Tituss Burgess. L’émission, prévue pour une sortie le 16 septembre, présente six candidats qui doivent chanter des versions karaoké de célèbres chansons à succès. Un analyseur vocal envoie la personne avec les notes les plus précises jusqu’au tour suivant, et une personne est éliminée à chaque performance. Les concurrents se disputent des prix en argent, avec des gains de jackpot plus élevés pour chanter en harmonie. Les deux derniers concurrents s’affronteront tête-à-tête dans l’espoir de remporter le grand prix. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Netflix a également publié la bande-annonce du Animation DreamWorks séries “Jurassic World: Camp Crétacé», Qui devrait sortir le 18 septembre. Les huit épisodes seront centrés sur six adolescents piégés sur Isla Nublar, et bien qu’ils ne se connaissent pas au départ, le groupe commence à se lier alors qu’ils survivent aux périls des dinosaures infestés. île. Ils s’efforcent également de découvrir des secrets cachés tout au long de la saison. Un aperçu interactif des coulisses est également disponible sur le site Web du Camp Cretaceous. Le spectacle est produit par Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley et Lane Lueras. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Apple TV Plus a lancé la bande-annonce pour Ewan McGregor et Charley Boorman‘s “Long Way Up», Dont la première en trois épisodes est prévue le 18 septembre. Le reste de la série de 11 épisodes sortira chaque semaine. Le duo, connu pour des spectacles de moto épiques tels que “Long chemin” et “Long chemin vers le bas», Se rendra au nord d’Ushuaia, en Argentine, à Los Angeles, en Californie. Ils utilisent des Harley Davidson LiveWire prototypes pour voyager à travers 13 pays au cours du voyage de 100 jours. “Long Way Up” est produit par McGregor, Boorman, David Alexanian et Russ Malkin. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

PROGRAMMATION

TNT organisera un marathon d’une semaine pour célébrer le 15e anniversaire de «Surnaturel” à partir de 14 sept.. La série de genre, créée par Eric Kripke, diffusé pour la première fois en 2005 et suit deux frères qui chassent des êtres surnaturels, des démons aux fantômes, et plus encore. Les fans peuvent voter sur les plateformes sociales TNT pour les épisodes préférés qu’ils aimeraient voir pendant le marathon du 1er au 4 septembre, et les favoris choisis par la distribution de l’émission seront également diffusés. En plus des épisodes, TNT proposera des images des coulisses d’acteurs, notamment Jensen Ackles, Jared Padalecki et Misha Collins.

Découverte de l’enquête (ID) a annoncé qu’en préparation de James Patterson‘s “Meurtre ton voisin»Sortie du livre le 15 septembre, le réseau diffusera quatre programmes qui ont inspiré les histoires du roman sur 12 sept.. Les épisodes sont “Tueur de poisson-chat, “”La colère de l’amour, “”Tunnel de la haine” et “Maison des éclats», Qui sera diffusée dans l’ordre. Les deux histoires du livre suivent une femme qui se dispute avec son voisin sur des problèmes de rénovation et une fille dont les sentiments ne sont pas partagés par le garçon qu’elle rencontre sur les médias sociaux, respectivement. La programmation est la première d’un contrat de trois livres; Patterson s’inspire des histoires vraies du contenu d’identification pour écrire, puis ID partage les épisodes qui ont inspiré les histoires du livre.

Semence CW a révélé qu’il ajouterait “90210, “”Nous parlons maintenant, “La dernière saison de”Ruisseau Schitt, “”Fille perdue, “”XIII: La série, “”XIII: Le complot, “”Nikita” et “Deathstroke: Chevaliers et Dragons»Sur la plateforme de streaming avant fin 2020, Variety a appris en exclusivité. «90210», le spin-off de la CW «Beverly Hills, 90210» a été lancé aujourd’hui, tandis que deux saisons de «Now We Talking», environ deux anciens quarts devenus diffuseurs sportifs, seront disponibles 17 sept.. La dernière saison de «Schitt’s Creek», une sitcom canadienne sur une famille riche qui perd son argent et déménage dans une petite ville, sera disponible 7 octobre. Les téléspectateurs peuvent regarder Bo (Anna Silk), une succube sur la recherche de réponses sur elle-même, dans “Lost Girl” quand il est rendu disponible ce novembre. Arrive également sur la plateforme en novembre sont «XIII: The Series» et «XIII: The Conspiracy», sur un agent de la CIA amnésique qui cherche à découvrir son passé. Dans décembre, «Nikita» de CW, qui suit une femme (Maggie Q) alors qu’elle tente de faire tomber une organisation corrompue financée par le gouvernement, et l’animation «Deathstroke: Knights and Dragons», qui se concentre sur la vie normale et méchante d’un homme nommé Slade Wilson, sera disponible.

NOUVELLES EXÉCUTIVES

WWE a annoncé que le conseil d’administration accueille Steve Pamon en tant que nouveau membre. Pamon est le président et chef de l’exploitation de la Beyoncé-fondé Divertissement Parkwood, où il supervise la gestion des artistes, la production musicale et les produits de consommation, entre autres fonctions. “limonade“Et le plus récent”Le noir est roi»Ont été tous deux créés pendant son mandat. Avant de travailler chez Parkwood Entertainment, Pamon a travaillé comme responsable du marketing du sport et du divertissement chez JPMorgan Chase, en se concentrant sur les programmes de parrainage de la banque avec divers sites et ligues.

SPÉCIAUX

“Noirâtre»Diffusera deux épisodes indépendants consécutifs sur le thème des élections sur 4 octobre à 22 heures. sur abc. Les épisodes, qui seront diffusés avant la première officielle de la saison 7, suivront les Johnsons alors qu’ils naviguent dans les prochaines élections, avec Junior (Marcus Scribner) entreprenant son voyage en tant que premier électeur et Dre (Anthony Anderson) lançant une exploration de la politique locale. La spéciale sera présentée en partie sous la forme d’un épisode animé. Gagnant d’un Oscar Matthew A. Cherry est réglé sur direct.