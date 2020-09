Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, la distribution et le créateur de «The West Wing» se réuniront pour un vote spécial, et Syfy greenlit «The Pole», une émission humoristique animée pour adultes mettant en vedette Bobby Moynihan et Jillian Bell, avec Nicole Byer et Colin Jost.

RENDEZ-VOUS

“Quelqu’un nourrit Phil, “Une émission où le créateur et l’animateur Phil Rosenthal parcourt le monde et explore différentes cuisines, aura sa première saison 4 30 octobre sur Netflix. La saison à venir verra Rosenthal se rendre à Rio de Janeiro, San Francisco, Singapour, le delta du Mississippi et Hawaï pour sa mission de dégustation de plats, qui combine également la comédie dans le mélange. Rosenthal est également producteur exécutif de «Somebody Feed Phil» aux côtés de Rich Rosenthal, John Bedolis, Christopher Collins et Lydia Tenaglia.

HBO Max a révélé que son prochain projet mettant en vedette un créateur de mode Jenna Lyons, “Élégant avec Jenna Lyons, »Sera diffusé le 26 novembre. Elle a auparavant été directrice de la création et présidente de J Crew, mais la nouvelle série suivra ses efforts pour créer une nouvelle entreprise. Intégrant à la fois des aspects documentaires et compétitifs, le salon présentera les projets de design lyonnais ainsi que les tests donnés à un groupe d’associés travaillant pour un poste dans l’équipe du designer. Lyon, Simon Lloyd, Matt Hanna, David Tibballs, Paul Storck, Hillary Olson, Jae Goodman et Michael Bloom servir de producteurs exécutifs sur la série. Regardez une bande-annonce ci-dessous.

FONDERIE

HBO Max a annoncé que Billy Porter est prêt à raconter des séries documentaires en quatre parties “Égal», Première le 22 octobre. La série, qui explore les événements qui ont mené au soulèvement de Stonewall, sortira pendant le Mois de l’histoire des LGBT. Les autres stars incluses dans l’émission comprennent Samira Wiley, Cheyenne Jackson, Anthony Rapp, Shannon Purser, Heather Matarazzo, Jamie Clayton, Isis King et Gale Harold. Showrunner Stephen Kijak dirige également chaque épisode à l’exception de l’épisode 2, qui traite des expériences vécues par les personnes trans et est réalisé par le réalisateur trans Kimberly Reed. Regardez une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

PREMIERS LOOKS

CBS All Access a dévoilé une bande-annonce pour “Ce spectacle de sauvetage animal», Une série documentaire originale à venir sur la plate-forme numérique le 29 octobre. Situé dans la région d’Austin, au Texas, l’émission de 10 épisodes se concentre sur la communauté de sauvetage et sur les liens entre les humains et les animaux qu’ils sauvent. La bande-annonce montre divers sauveteurs qui se rapprochent du mélange d’animaux qu’ils ont sauvés et ont aidé à se remettre des états dans lesquels ils ont été trouvés. La série documentaire est produite par le cinéaste. Richard Linklater et Bill Guttentag. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

VERTS

HBO Max commandé “Pas si joli, ” Films de Jane Doe«docuseries limitées sur l’industrie cosmétique. Cinéastes Kirby Dick et Amy Ziering étudiera les dangers cachés des produits de base, du maquillage aux soins de la peau, tout au long des quatre épisodes de la série. Ils partageront également les histoires personnelles des gens et proposeront des alternatives aux produits populaires qui sont à la fois sûrs et bon marché. La série documentaire est produite par Divertissement un, avec la production exécutive de Dick, Ziering et Tara Long.

Syfy a annoncé cette comédie animée “Le pôle», À propos des conséquences d’un scandale autour du Père Noël, a été repris pendant six épisodes. Le spectacle sera en vedette Bobby Moynihan et Jillian Bell, avec Nicole Byer, Colin Jost, SungWon Cho, Tim Simons et Sasheer Zamata jouant également des rôles. Il fera ses débuts dans le cadre du bloc de programmation d’animation de fin de soirée TZGZ de Syfy. Les producteurs exécutifs sont Matthew Bass et Théodore Bressman, qui a également créé le spectacle et fait office de showrunners, avec Mark Gordon, Frank Saperstein et Jay Surridge.

NOUVELLES EXÉCUTIVES

CNN embauché Calvin Sims en tant que vice-président exécutif des normes et des pratiques. Il succédera à Rick Davis, qui prévoit de prendre sa retraite en janvier de l’année prochaine. Sims a travaillé en tant que président-directeur général d’International House, une organisation à but non lucratif visant à promouvoir la compréhension entre les cultures, avant la transition vers CNN. Il a également occupé divers autres emplois, dont un passage de 20 ans au New York Times. Rejoignant peu de temps après l’université, Sims s’est frayé un chemin pour devenir réalisateur, producteur, correspondant national et étranger du journal. Il rapportera à Jeff Zucker, le président de WarnerMedia News and Sports.

Divertissement IDW et Publication IDW a annoncé les embauches de Jeff Brustrom, Daniel Kendrick et Erika Turner pour diriger la création d’une division enfants, familles et jeunes adultes. Brunstrom, qui travaillait auparavant chez Disney Channel pendant 17 ans, a été embauché en tant que vice-président des enfants, de la famille et de l’animation chez IDWE. Kendrick est devenu le directeur de l’animation et est chargé de superviser le développement des séries animées, et IDWP a fait appel à Turner en tant que rédacteur en chef du contenu original. Elle se concentrera sur le développement et l’acquisition de contenu original, en se concentrant principalement sur les programmes pour enfants, pour les élèves de niveau intermédiaire et pour les jeunes adultes.

SPÉCIAUX

HBO Max a annoncé que “Une offre spéciale de l’aile ouest qui profite lorsque nous votons tous“Sera présenté en première le 15 octobre, mettant en vedette des acteurs et des créateurs de “L’aile ouest. » Les stars de la série reprendront d’anciens rôles pour mettre en scène l’épisode «Hartsfield’s Landing». Quand nous votons tous coprésident Michelle obama, ainsi que l’ancien Président Bill Clinton et Lin-Manuel Miranda fera également des apparitions lors des pauses de la représentation. En l’honneur du programme spécial, WarnerMedia fera également un don à l’organisation à but non lucratif.

Le Paley Center for Media a annoncé que “Débattre des débats: un hôtel de ville pâle“Diffusera 23 sept. sur le Paley Center’s Youtube canal. En tant que quatrième programme de la «La série James P. Jimirro Media Impact», La mairie discutera de divers points de vue sur des sujets essentiels à la prochaine élection présidentielle, offrant des réflexions de chaque côté du spectre politique. Les personnes impliquées dans l’événement de cette année incluent le stratège démocrate James Carville, le New York Post’s Michael Goodwin, Fox News et CNBC Frank Luntz et ancien président du Comité national républicain, Michael Steele, qui est également analyste politique pour MSNBC. Il sera modéré par Marie Hardin.

ÉVÉNEMENTS

Trace Beaulieu et Frank Conniff a annoncé que leur dernier livestream, “The Mads: Une nuit de courts métrages,” se tiendra 20 octobre. Les billets sont en vente via Eventbrite pour 10 $, avec un lien YouTube privé à envoyer aux détenteurs de billets peu de temps avant le début de l’événement. Pendant le livestream, le duo riffera sur des courts métrages dont “Plus de dates pour Kay, “”Êtes-vous amical?” et “Halloween Safety Vol. 2. » Ceux qui ont des billets pourront également revoir ou télécharger le spectacle après sa diffusion en ligne, mais le spectacle lui-même ne sera pas téléchargé pour ceux qui n’ont pas de billets à une date ultérieure.

DIFFUSION

Frémir, le service premium de streaming d’horreur, de thriller et de surnaturel pour Réseaux AMC, a officiellement passé la barre pour un million de membres. En septembre dernier, le service a publié “Spectacle d’horreur», Sa première série originale. Cette année, il a également publié “Films maudits. » Shudder met également à disposition d’autres séries et films d’horreur, et sa croissance est attribuée à l’expansion récente en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est disponible via ses applications, son site Web, Roku, Fire TV, Apple TV, Xbox et Vidéo Amazon Prime.

Service de streaming DistroTV a annoncé que sa gamme de réseaux s’était élargie pour inclure Droit et crime, qui couvre les essais et crée des programmes originaux. Certains de ses contenus légaux et criminels comprennent “Brian Ross enquête, “”Disparu“,”Enterré d’amour” et “Law & Crime Daily», Dont ce dernier est une nouvelle émission de clôture juridique quotidienne. La couverture récente sous l’égide du réseau comprend l’audience de détermination de la peine de «Golden State Killer» Joseph James DeAngelo. DistroTV est un service vidéo direct au consommateur d’une entreprise technologique DistroScale.

TARD DANS LA NUIT

Ce soir, Eugène Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy, Annie Murphy et Tenacious D apparaîtra sur “Jimmy Kimmel en direct!,” tandis que Keira Knightley, Chelsea Clinton et Apprivoiser Impala sera sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. » Desus Nice et le Kid Mero et Jake Isaac seront invités sur “The Late Show avec Stephen Colbert, ” Keith Urban et Rachel Dratch sera sur “Tard dans la nuit avec Seth Meyers” et Dahlia Lithwick et Patrisse Cullors apparaîtra sur “Le spectacle quotidien avec Trevor Noah. »