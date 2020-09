Arielle Cimino et Jeff RyanComédie d’horreur de Panique collective, qui a été entièrement tourné à Salem, Massachusetts, projeté à Fête de l’horreur de Salem la dernière saison d’Halloween, et maintenant il rentre à la maison juste à temps pour la saison d’Halloween de cette année. The Horror Collective apporte Mass Hysteria à la VOD à domicile sur 1er octobre, nous avons appris aujourd’hui.

The Horror Collective commente dans un communiqué de presse envoyé aujourd’hui: «Avec le charme discret de Shaun of the Dead et le sarcasme sophistiqué de What We Do in the Shadows, Mass Hysteria est une comédie noire qui conquiert l’horreur de la sorcière de Salem Essais en le juxtaposant à la pandémie de Covid 2020 et à une histoire drôle et satirique. »

Dans le film…

«Lorsqu’un touriste meurt le soir d’Halloween à Salem, la foule réclame justice en organisant une chasse aux sorcières des temps modernes.»

Jeff Ryan (Orange est le nouveau noir), Charlie Pollock (La bonne épouse), Michelle Veintimilla (Gotham), Louis Cancelmi (Milliards), Destry Allyn (Je sais que cela est vrai), Scott Swayze (Brooklyn Moving Company), et Geena Santiago (YouthMin) étoile.

Découvrez la nouvelle bande-annonce et publiez l’art ci-dessous.