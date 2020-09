Même si le concurrent de Big Brother Kaysar Ridha n’a pas triomphé après l’épisode de Big Brother de ce soir, vous ne pouvez pas dire que Kaysar n’est pas un combattant. “Je ne me sens pas bien, pour être honnête”, a-t-il déclaré mercredi dans la salle du journal. Il a ajouté: “C’est Big Brother. Je dois trouver quelque chose. Je vais trouver un moyen de sortir de ce désordre pour que vous me voyiez la semaine prochaine dans cette maison.”

TBH, Kaysar va très bien en dehors de Big Brother. Il est super qualifié et a un excellent travail à Newport Beach, en Californie. Voici un peu plus sur le travail de Kaysar et ce qu’il fait en dehors de Big Brother.

Quelle est la compagnie de Kaysar?

Kaysar est le vice-président des produits numériques chez Evolus, une plate-forme qui vous met en contact avec des experts de la beauté dans l’industrie médicale et du bien-être. Leur slogan est: Performance Beauty, your way. Evolus commercialise également un produit physique, Jeuveau. Jeuveau est décrit comme «un médicament d’ordonnance injecté dans les muscles et utilisé chez l’adulte pendant une courte période (temporaire) pour améliorer l’apparence des rides modérées à sévères entre les sourcils (rides glabellaires)» sur le site. Donc, assez similaire au Botox (voici un explicatif sur les différences entre les deux).

Source: Evolus

Vous pouvez simplement utiliser Evolus pour trouver des spécialistes du secteur de la beauté / médical, comme des chirurgiens plasticiens, une infirmière autorisée dans un spa médical et des esthéticiennes dans votre région. Le type de travail que vous pouvez effectuer va des injectables au détatouage en passant par le traitement au laser.

Source: Evolus

Le travail de Kaysar a moins à voir avec l’esthétique physique qu’avec la fonctionnalité du site. Son LinkedIn déclare qu’il a 10 ans d’expérience en technologie, en lisant, “Branding, Mobile, Web, Conception et direction de l’expérience utilisateur – Plus de 10 ans d’expertise professionnelle dans le secteur de la technologie aidant les start-ups et les entreprises Fortune 500 à élaborer des stratégies, définir, et concevoir des produits et des applications Web et mobiles. ”

Le candidat Big Brother était auparavant le co-fondateur et directeur des produits de la société Zbooni, basée à Dubaï, qui est une plateforme de facturation basée sur le chat. Il semble que Kaysar soit parti avant que la société ne décide d’entrer en bourse ou de se faire racheter. Les informations financières les plus récentes que nous ayons sont que Zbooni a levé 1,1 million de dollars. En 2015, Kaysar travaillait chez Facebook en tant que concepteur de produits.

