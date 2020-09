La console PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony Interactive Entertainment sortira en magasin le 12 novembre, a annoncé la société jeudi. De nombreux autres détails, y compris des titres, ont également été annoncés lors de la PlayStation Showcase. Continuer à lire:

Date de sortie

Novembre est le mois de lancement annoncé publiquement par Sony: le 12 novembre pour les États-Unis et le 19 novembre pour le reste du monde.

Prix

Il y aura deux versions sur la console: la PlayStation 5, qui coûte 499,99 $ et joue du matériel physique, et une édition numérique PlayStation 5 moins chère, qui coûtera 399,99 $.

Rendez-vous en novembre! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a – PlayStation (@PlayStation) 16 septembre 2020

Jeux et moteur de jeu

Certains jeux à venir sortiront exclusivement pour la PlayStation 5 l’année prochaine, y compris un jeu d’action à la troisième personne de Gearbox appelé «Godfall». D’autres titres à succès comme le prochain «Assassin’s Creed Valhalla» d’Ubisoft, «Ghost Of Tsushima», «The Last of Us Part II», «Persona 5 Royal» et le remake de «Final Fantasy VII» seront portés sur PS5. La PS5 prend en charge les jeux créés sur le dernier Unreal Engine 5, la dernière édition d’un logiciel de développement de jeux créé par le développeur «Fortnite» Epic Games. Dans une démo du 13 mai, les développeurs d’Unreal Engine ont présenté la qualité graphique époustouflante, principalement grâce à sa capacité à utiliser des graphiques haute résolution de qualité film pour rendre les paysages.

Lors de la vitrine PS5 de septembre, plusieurs nouveaux titres ont été annoncés, dont un jeu Harry Potter en monde ouvert, «Hogwarts Legacy»; «Cinq nuits chez Freddys»; «Final Fantasy XVI» et un nouveau «Resident Evil».

Contrôleurs

Sony a révélé les détails de son nouveau contrôleur DualSense début avril. Le nouveau contrôleur est bicolore et blanc, ce qui diffère de la marque noire monochromatique typique de Sony et comportera un microphone intégré pour permettre aux joueurs de discuter avec des amis sans brancher un casque pendant de courtes périodes.

Caractéristiques

Le stockage étendu est un must pour les joueurs qui aiment jouer à plusieurs grands titres à la fois ou qui ne veulent pas que tous vos jeux obstruent le disque dur interne de la console. Sony a confirmé que la PS5 prendrait en charge le stockage sur clé USB étendu de fabricants tiers tels que SeaGate et Toshiba. Le système graphique de la PS5 prendra en charge les visuels 4K jusqu’à 120 Hz, jusqu’à doubler le taux de rafraîchissement sur les téléviseurs standard. Hideaki Nishino, responsable de la planification et de la gestion de la plate-forme PlayStation, se penche sur ces spécifications sur le site Web de la PS5. L’architecte principal du système PS5, Mark Cerny, a également fourni un aperçu plus détaillé dans une vidéo du 18 mars.

Compatibilité

La dernière console exécutera des jeux PSVR et sera rétrocompatible avec la PS4, ce qui signifie qu’elle peut exécuter des jeux PS4 plus anciens ainsi que les dernières éditions. Sony a dévoilé un concept design de son nouveau contrôleur DualSense et de nombreuses versions de l’art conceptuel PS5 ont circulé sur Internet. Mais contrairement à son concurrent Microsoft, qui a déjà montré son prototype Xbox Series X, les fans ne savent toujours pas à quoi ressemblera la PS5.

17 jeux vidéo chill pour votre quarantaine de coronavirus

Avec la pandémie de coronavirus tuant tant de gens et créant des tonnes de stress pour tous ceux qui ont une âme, je me suis beaucoup tourné vers les jeux vidéo ces derniers temps. Lorsque je suis épuisé et incapable de rester assis assez longtemps pour un film ou une émission de télévision, les jeux nécessitent plus de concentration et fonctionnent donc souvent mieux pour me garder au frais. Voici donc une liste de jeux avec lesquels vous pourrez vous détendre pendant que vous êtes coincé à la maison dans un avenir prévisible.

«Euro Truck Simulator 2» –

Ce jeu, disponible pour PC et Mac, est l’un de mes favoris depuis longtemps. J’allume simplement l’un des flux de radio pop européens disponibles dans le jeu et je conduis. Je ne fais quasiment que des emplois, donc j’aurai une destination – vous ne pourriez tout simplement pas les faire si vous préférez simplement errer.

«SnowRunner» –

C’est comme «Euro Truck Simulator», mais dans des endroits où la plupart des chemins de terre sont recouverts de neige. L’autre soir, j’ai passé une heure à tirer lentement mon camion d’une flaque de boue et j’ai adoré chaque seconde.

Série «Katamari» –

Ces jeux consistent à enrouler les déchets en une boule géante. Ils sont mignons, gentils et optimistes. Le plus récent d’entre eux, «Katamari Damacy Reroll», est un remake du jeu original pour Switch et PC. Si vous avez une Xbox 360 ou une PS3, vous pouvez également jouer à certains des jeux les plus anciens.

“Fleur” –

Ce jeu, que vous pouvez obtenir en téléchargement numérique sur n’importe quel appareil PlayStation récent ou sur PC, est tellement relaxant et thérapeutique. Vous n’êtes qu’un pétale de fleur flottant sur le vent dérivant avec d’autres pétales de fleurs. Cela vous fera vous sentir bien.

Série «Portal» –

Il possède une nouvelle série d’énigmes, ainsi qu’un sens de l’humour similaire, bien que moins grossier, à celui de «Saints Row». L’histoire est globalement presque nihiliste, et il y a beaucoup de blagues sur les sociétés géantes exploitant les gens de manière horrible. Cela semble juste.

“Les Sims” –

Vous savez probablement tout sur cette série à ce point, alors laissez cela simplement servir de rappel.

«Star Wars: The Old Republic» –

Ce jeu en ligne «Star Wars» est gratuit pour quiconque possède un PC de jeu correct (il est sorti en 2011, donc ce n’est pas très exigeant), et il est très facile et relaxant de se lancer après près d’une décennie d’améliorations de la qualité de vie . Mais la vraie raison pour laquelle vous devriez y jouer est parce qu’il contient les meilleures histoires de «Star Wars» des dix dernières années.

Série «Yakuza» –

Les histoires principales de ces jeux sont un mélodrame japonais surmené, mais le vrai plaisir est les manigances loufoques dans lesquelles le gangster Kiryu Kazuma entre dans sa vie de tous les jours. Cette juxtoposition frappe le sweet spot. Vous pouvez les obtenir sur PlayStation ou PC.

«Le principe de Talos» –

C’est un autre jeu de puzzle 3D dans la veine de «Portal», mais au lieu de faire des blagues, il s’agit plutôt de réfléchir à la nature de l’humanité, qui a depuis longtemps disparu. Cela peut sembler dérangeant, mais honnêtement, c’est plutôt apaisant. C’est comme aller en thérapie, mais dans un jeu de puzzle disponible sur toutes les plateformes, y compris les appareils mobiles.

«Cities: Skylines» –

C’est un peu comme Sim City, mais j’aime beaucoup plus celui-ci simplement parce qu’il est généralement moins compliqué et ennuyeux. Mieux encore: vous pouvez l’obtenir sur PC, Mac, PlayStation, Xbox et Switch, ce qui est inhabituel pour un jeu comme celui-ci.

“Détail du nettoyage des viscères” –

Ainsi, lorsque vous jouez à un jeu de tir, vous avez tendance à laisser beaucoup de cadavres lorsque vous vous déplacez vers chaque nouvelle zone. Mais dans ce jeu, qui est disponible sur Steam pour PC et Mac, ce n’est pas vous qui faites le tournage – vous êtes celui qui nettoie tous les corps et essuie le sang. Certaines personnes aiment nettoyer leur maison pour se détendre, et c’est comme ça, mais vous n’avez pas à vous lever.

«La parabole de Stanley» –

Rien ne se passe vraiment dans ce jeu. Vous vous promenez simplement en appuyant sur les boutons et essayez de ne pas faire ce que le narrateur vous dit de faire. C’est une sorte de méta-jeu de comédie étrange, se moquant de la narration de jeux vidéo standard. Si vous jouez à beaucoup de jeux vidéo, cela vous amusera. Disponible pour PC et Mac.

«Final Fantasy XV» –

Comme tous les jeux «Final Fantasy», l’intrigue ici est ridicule. Mais l’attrait de ce jeu pour moi a toujours été une sorte de simulateur de road trip. Vous roulez dans le pays avec vos frères, vous arrêtez de temps en temps pour faire du gaz, tuer des monstres, faire du camping ou grimper au sommet d’un volcan pour abattre un oiseau géant afin que vous puissiez prendre ses œufs géants et les manger avec des nouilles en coupe. C’est bien.

«Simulateur de chèvre» –

C’est peut-être le jeu le plus stupide jamais créé. Ce n’est pas un vrai «simulateur» au sens normal du terme – c’est en fait juste un jeu de physique loufoque où vous aimez attacher un jetpack sur votre chèvre ou autre. Il est disponible sur à peu près toutes les plates-formes que vous pourriez utiliser pour les jeux, vous devriez donc probablement y aller.

«Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone» –

C’est juste un jeu de rythme idiot sur PS4 où vous jouez des chansons de la célèbre «vocaloid» Miku et de ses amis numériques. Il y a beaucoup d’excellentes chansons, et la plupart d’entre elles sont accompagnées de clips musicaux stupidement amusants. Et contrairement aux autres jeux Miku, celui-ci ne se soucie pas d’une intrigue ou de toute sorte de progression de déverrouillage. Vous n’avez que plus de 200 chansons depuis le début et rien ne vous oblige à faire des chansons que vous n’aimez pas.

«Saints Row IV» –

J’admets que j’ai eu du mal à rire de quoi que ce soit au cours des deux derniers mois (avons-nous vraiment été enfermés si longtemps?), Mais le jeu de comédie d’action ridicule «Saints Row IV» parvient à frapper la tache quand même. De plus, il a juste assez de teinte sombre pour s’adapter à ce moment de l’histoire – c’est à peu près juste «The Matrix», sauf que ce sont des extraterrestres qui exécutent la simulation après avoir fait exploser la Terre. Quoi qu’il en soit, c’est drôle de la bonne manière pour le moment. Vous pouvez le récupérer sur n’importe quelle console de jeu ou PC actuel. Pour un maximum de fraîcheur, baissez simplement le niveau de difficulté et profitez de la folie.

Tout jeu de puzzle mobile –

Ceci est votre rappel que toute boutique d’applications que vous avez sur votre téléphone est absolument pleine d’applications de puzzle gratuites, comme des recherches de mots ou des mots croisés ou autre. Mon téléphone est le sudoku, mais vous pouvez presque certainement obtenir ce que vous préférez perdre du temps sans avoir à payer quoi que ce soit.

