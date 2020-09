De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 15 septembre 2020, p. 6

Avec des histoires qui renforcent les talents locaux, Netflix prépare diverses productions pour l’année prochaine, parmi lesquelles les moments forts Tout va bien se passer, créé et réalisé par Diego Luna, et le documentaire Private Network, qui traite de la vie du journaliste Manuel Buendía.

Ces nouvelles productions «confirment l’importance que le Mexique a pour nous et l’appétit de nos membres pour les histoires locales, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, comme cela s’est produit avec le succès mondial de Dark Desire et Control Z. Les histoires nous unissent et maintenant nous en avons besoin. plus que jamais », a déclaré Francisco Ramos, vice-président du contenu original pour l’Amérique latine chez Netflix.

Réseau privé, raconté par Daniel Giménez Cacho, réalisé par Manuel Alcalá et produit par Gerardo Gatica, Inna Payán et Luis Salinas, aborde la vie du journaliste Manuel Buendía, assassiné en 1984 devant son bureau à Mexico. Plus de 35 ans après sa mort, ce projet rassemble les voix de différents personnages contemporains du journaliste, à travers lesquels son travail sera montré et dont les témoignages soulèveront la question de savoir qui a tué Manuel Buendía et pourquoi?

La série Tout va bien se passer, créée par Diego Luna, met en vedette Flavio Medina et Lucía Uribe. C’est une comédie qui se déroule à Mexico. Il réfléchit à l’idée de famille et de relations aujourd’hui.

Aux côtés de Luna, les producteurs exécutifs sont Gael García Bernal, Kyzza Terrazas et Augusto Mendoza, de La Corriente del Golfo, et Isaac Lee et Daniel Eilemberg, d’Exile Content.

Une autre des comédies est Guerra de Neighbours, créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana, produite par Moises Chiver et avec Vanessa Bauche et Ana Layevska. Il racontera l’histoire de Leonor et Silvia, qui, après une altercation qui les a contrariés, finissent par se retrouver par hasard en voisins dans un quartier exclusif, dans lequel ils se battront pour ce que chacun croit être le meilleur pour sa famille.

D’autre part, il y a Dale Gas, une série d’action créée par Alejandro Fernández, qui la dirigera avec les Mexicains Ernesto Contreras et Edgar Nito. L’émission chargera l’écran d’adrénaline à travers l’histoire de Kike Guerrero, un mécanicien et pilote automobile qui, après un accident, fuit Monterrey et se lance dans des courses illégales et des vols de voitures.

La revanche des Juanas est une autre de la série. Il raconte l’histoire de cinq femmes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent une tache de naissance identique, ce qui les motivera à découvrir qui est l’homme qui a trompé leurs mères respectives.

Il présentera également Fondeados, une comédie écrite et réalisée par Marcos Bucay, qui raconte l’histoire de deux amis, Aldo Escalante et Ricardo Polanco, qui sont accidentellement devenus entrepreneurs après avoir collecté des fonds pendant une nuit de beuverie afin de créer une application. , mais dont le lendemain ils se souviennent très peu.