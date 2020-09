Netflix ajoute 16 nouvelles émissions, films et offres spéciales la quatrième semaine de septembre.

La quatrième et dernière saison spectaculaire de The Good Place rejoint la bibliothèque Netflix cette semaine, avec une nouvelle saison de The Chef Show et un film sur la petite sœur de Sherlock Holmes.

Les cinq saisons du drame CBS Person of Interest seront également supprimées cette semaine.

La plupart du temps, un nouveau ou un retour original de Netflix retient mon attention dans cet article hebdomadaire, mais aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de me concentrer sur le fait que la quatrième (et dernière) saison de The Good Place est enfin là. Du même Michael Schur qui a participé à The Office et a co-créé Parks and Recreation, The Good Place est un type de spectacle très différent, mais a un casting imbattable, un sens de l’humour exceptionnel et assez de cœur pour deux ou trois spectacles. Et maintenant que toute la série est sur Netflix, vous n’avez plus d’excuse pour l’éviter, alors commencez à regarder.

Voici la liste complète des arrivées et départs en streaming Netflix pour la semaine du 20 septembre 2020:

Arrivées

Lundi 21 septembre

Une chanson d’amour pour Latasha – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Latasha Harlins avait 15 ans lorsqu’elle a été injustement tuée par Soon Ja Du, 13 jours après le passage à tabac brutal de Rodney King. Du a été reconnu coupable d’homicide volontaire, mais n’a reçu aucune peine de prison. La mort de Latasha a été l’un des principaux catalyseurs des émeutes de Los Angeles de 1992.

Mardi 22 septembre

Chico Bon Bon: Singe avec une ceinture à outils: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

C’est une autre saison de résolution de problèmes pour le mécanicien de singes Chico Bon Bon et sa Force de Fix-It.

Jack Whitehall: voyage avec mon père: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Le comique jovial Jack Whitehall et son père étouffant, Michael, racontent d’autres mésaventures de voyage dans une autre saison de cette comédie non scénarisée.

Embrassez le sol

Le Playbook – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le Playbook présente les entraîneurs légendaires qui partagent les règles qu’ils respectent pour réussir dans le sport et dans la vie. Grâce à des entretiens émotionnels et approfondis, chaque coach révèle les moments critiques de sa vie personnelle et de sa carrière qui ont finalement aidé à forger sa philosophie de coaching. Les entraîneurs en vedette incluent les Doc Rivers des Los Angeles Clippers; Jill Ellis, entraîneure double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, la meilleure entraîneure de l’histoire du football américain; José Mourinho de Premier League, l’un des managers de football les plus décorés de tous les temps; Le célèbre entraîneur de tennis de Serena Williams, Patrick Mouratoglou; et Dawn Staley, basketteur et entraîneur du Temple de la renommée.

Mighty Express – FAMILLE NETFLIX

Dans un monde ludique sillonné de voies ferrées, une équipe de locomotives et leurs copains enfants font bouger les choses et font les livraisons quoi qu’il arrive!

Mercredi 23 septembre

Enola Holmes – FILM NETFLIX

Quand Enola Holmes – la sœur adolescente de Sherlock – découvre que sa mère a disparu, elle part à sa recherche, devenant une super détective à part entière alors qu’elle déjoue son célèbre frère et dénoue une dangereuse conspiration autour d’un mystérieux jeune seigneur.

Attendre…

Jeudi 24 septembre

The Chef Show: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le Chef Show revient pour une autre saison alors que Jon Favreau (réalisateur / acteur) et le chef primé Roy Choi se réunissent pour continuer à apprendre, partager et célébrer différentes saveurs, cultures et personnes. Les deux amis explorent de nouvelles recettes, collaborent avec de grands noms du monde culinaire et se connectent autour de leur passion commune de réunir les gens autour d’un délicieux repas.

Du vrai acier

Vendredi 25 septembre

Un crime parfait – DOCUMENTAIRE NETFLIX

En avril 1991, Detlev Rohwedder, le chef de Treuhand, l’agence de privatisation et de restructuration est-allemande, a été assassiné à Düsseldorf. Une inspection de la scène a révélé trois douilles de cartouches, une chaise en plastique, une serviette et une lettre revendiquant la responsabilité de la Faction de l’Armée rouge (RAF), un groupe terroriste radical de gauche qui a tué 33 personnes entre 1971 et 1993. À ce jour, l’assassin n’a jamais été identifié.

Country-Ish – NETFLIX ORIGINAL

COUNTRY-ISH suit le chanteur country Coffey Anderson et sa femme danseuse hip-hop Criscilla alors qu’ils élèvent leurs enfants et naviguent dans leurs perspectives de vie et de parentalité entre le pays opposé et la ville. Ils ont amassé une large audience sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui touchent plus de 50 millions de personnes qui tombent amoureuses de leur famille. Parfaitement racontable – et en même temps rempli d’un humour et d’un cœur uniques en son genre – chaque épisode de Half House met en valeur leurs personnalités uniques alors qu’ils naviguent dans la vie quotidienne dans un lieu éloigné du pays – Los Angeles.

Méchant C

Les fichiers de l’infirmière de l’école – NETFLIX ORIGINAL

Eun-young peut sembler être une infirmière d’école ordinaire, mais derrière son apparence banale se cache sa capacité surnaturelle à voir des monstres (ectoplasme) comme des figures de gelée. Lorsqu’elle est nommée dans un nouveau lycée, elle découvre rapidement de mystérieux secrets qui menacent les élèves et se bat aux côtés de son camarade In-pyo, le bel héritier de l’école.

Sneakerheads – NETFLIX ORIGINAL

Devin (Allen Maldonado), un ancien sneakerhead devenu papa au foyer, ne revient dans le jeu que pour se retrouver rapidement cinq G dans le trou après être tombé dans l’un des projets de devenir riche rapidement de Bobby (Andrew Bachelor). . Désespéré de récupérer son argent avant que sa femme ne découvre qu’il est tombé du wagon, Devin fait appel à un groupe hétéroclite d’amateurs de chaussures dans sa quête mondiale des insaisissables «Zeroes», le Saint Graal des coups de pied difficiles à trouver .

Samedi 26 septembre

départs

Dimanche 20 septembre

Lundi 21 septembre

Personne d’intérêt: Saisons 1-5

SMOSH: Le film

Mardi 22 septembre

Samedi 26 septembre

