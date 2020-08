Netflix ajoute 15 nouvelles émissions, films et offres spéciales au cours de la dernière semaine complète d’août.

Cobra Kai a été lancé en tant que série originale YouTube Red, mais Netflix a acquis les deux premières saisons plus tôt cette année et prévoit de sortir une troisième saison à l’avenir.

Aggretsuko a été un succès croisé et la troisième saison débute à la fin du mois.

Le mois d’août lent se poursuit pour Netflix cette semaine, mais l’anime bien-aimé sur un panda rouge qui aime le death metal, Aggretsuko, revient pour sa troisième saison. La série YouTube Red Cobra Kai fait également son chemin vers Netflix, avec plus d’épisodes devant entrer en production dans un proche avenir.

Voici la liste complète des arrivées et départs en streaming Netflix pour la semaine du 23 août 2020:

Arrivées

Dimanche 23 août

Mardi 25 août

Emily’s Wonder Lab – FAMILLE NETFLIX

Dans cette série d’action en direct, l’hôte Emily Calandrelli rend STEAM amusant avec des expériences scientifiques, des activités et des démonstrations qui vous épateront!

Bibelots: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Les jeunes voleurs à l’étalage sont de retour pour une autre saison.

Mercredi 26 août

Do Do Sol Sol La La Sol – NETFLIX ORIGINAL

La charmante pianiste Gurara touche le fond lorsqu’elle rencontre la rude et mystérieuse Fritta Sunwoojun. Fritta peut-elle ramener Gurara à la vie?

La venganza de Analía – NETFLIX ORIGINAL

Analia Guerrero décide de se venger du meurtrier de sa mère, un éminent politicien corrompu qui se présente à la présidence de la Colombie.

Million Dollar Beach House – NETFLIX ORIGINAL

Dans les Hamptons huppés et exclusifs de New York, les agents immobiliers motivés de Nest Seekers recherchent des transactions de plusieurs millions de dollars.

Phoenix en résurrection – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Rising Phoenix raconte l’histoire extraordinaire des Jeux paralympiques. Des décombres de la Seconde Guerre mondiale au troisième plus grand événement sportif de la planète, les Jeux paralympiques ont déclenché un mouvement mondial qui continue de changer la façon dont le monde considère le handicap, la diversité et le potentiel humain.

Jeudi 27 août

Aggretsuko: Saison 3 – NETFLIX ANIME

Retsuko the Red Panda et son karaoké death metal reviennent pour une autre saison.

La malédiction du pont

Le sol gelé

Vendredi 28 août

Tous ensemble maintenant – FILM NETFLIX

Amber refuse de transpirer les mauvaises choses – jusqu’à ce qu’une tragédie menace son optimisme et son mode de vie. Amber peut-elle continuer à être la princesse de l’espoir?

Cobra Kai: saisons 1-2 – NETFLIX ORIGINAL

Trente ans après le tournoi de karaté All Valley 1984, la rivalité de Johnny avec Daniel renaît. Ralph Macchio et William Zabka reprennent leurs rôles.

JE SUIS UN TUEUR: Sortie – NETFLIX ORIGINAL

Dans ce spin-off des docuseries sur le crime, un condamné est libéré sur parole 30 ans après avoir été condamné à mort pour meurtre. Puis il fait une confession stupéfiante.

Orígenes secretos / Origines inconnues – FILM NETFLIX

Les flics (Javier Rey, Antonio Resines) se joignent aux geeks de bandes dessinées et de cosplay (Brays ., Verónica Echegui) pour attraper un tueur en recréant des histoires d’origine de super-héros.

départs

Dimanche 23 août

Mardi 25 août

Le bleu est la couleur la plus chaude

Vendredi 28 août

Apportez-le: confrontation mondiale

L’homme en osier

Nous reviendrons la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de toutes les nouvelles émissions, films et offres spéciales qui arrivent et partent de Netflix. En attendant, vérifiez tout va et vient de Netflix en août, aussi bien que calendrier des dates de sortie de tous les films et émissions originaux de Netflix.

