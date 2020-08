Comme chaque année, la fin des vacances et le début du mois de septembre sont le coup d’envoi d’une nouvelle saison télévisée où le public peut profiter de nouveaux produits audiovisuels ou du retour des autres avec de nouvelles saisons. Beaucoup d’entre eux, en effet, sont déjà annoncés précédemment par les différentes chaînes et plateformes, cette fois, avant la saison 2020/2021. Une saison totalement atypique en raison de l’épidémie de Covid-19, qui, parmi bien d’autres conséquences, a forcé l’annulation et le report de multiples tournages et diffusions dans tout le pays.

En fait, la situation de confinement qui s’est produite entre les mois de mars et avril a entraîné le report de bon nombre des premières télévisées prévues, donc beaucoup d’entre elles arriveront enfin dans cette nouvelle saison télévisée. De plus, avec l’essor des séries espagnoles grâce au succès international de productions telles que « La Casa de Papel », « Vis a vis » ou « Las chicas del cable », parmi tant d’autres, il n’est pas surprenant que les plateformes étrangères continuent de parier sur la fiction espagnole. Pour cela, Dans FormulaTV, nous collectons certaines des fictions nationales à venir, de manière prévisible, dans la saison 2020/2021, à la fois sur les réseaux de télévision et sur les plateformes de streaming qui ont ajouté des productions produites dans notre pays.. Bien que, comme toujours en Espagne, les dates de sortie restent un mystère.

une Premières Atresmedia

‘La cocinera de Castamar’, ‘La valla’ et ‘El nudo’, Atresmedia productions

Dans le cas d’Atresmedia, pour la saison prochaine, la société annonce plusieurs de ses productions, parmi lesquelles les premières de ‘El nudo’ et ‘La valla’ se démarquent. Deux séries qui sont déjà disponibles dans Atresplayer Premium, comme «Benidorm», et qu’Antena 3 prévoit d’ouvrir en première cet automne, comme il en fait la promotion. De plus, la société a déjà une date de sortie pour un autre de ses grands paris de la saison: ‘Veneno’, dont le troisième épisode débarquera sur la plateforme de streaming le 20 septembre, après quoi le reste arrivera, sur une base hebdomadaire, après l’arrêt causé par la crise du Covid-19.

Parmi les toutes nouvelles fictions, il y a aussi des nouveautés telles que ‘Alba’, la version espagnole de «Fatmagül» dont le tournage a commencé à la mi-juin; ‘Dettes’, une série avec Carmen Maura qui a commencé le tournage en juillet; ou ‘le cuisinier de Castamar’, avec Michelle Jenner et Roberto Enríquez à la tête d’un casting terminé il y a quelques jours à peine. Une autre des nouveautés à venir d’Atresplayer Premium est « Deux ans et demi », avec Arturo Valls, qui sera rejoint par d’autres projets tels que « ByAnaMilán », « FoQ: El reencuentro » ou le retour de « Los Hombres de Paco », qui a confirmé son casting et a commencé le tournage fin août. Également, Atresmedia aura le retour de séries comme ‘#Luimelia’, avec sa troisième saison, ou ‘Toy Boy’, dont la deuxième saison avait déjà été confirmée par ses acteurs il y a à peine une semaine après avoir récolté un succès considérable sur Netflix.

– ‘Alba’ (sans date)

– ‘Benidorm’ (Antena 3 – Sans date)

– ‘ByAnaMilán’ (Atresplayer Premium – Sans date)

– ‘Dettes’ (sans date)

– ‘Deux ans et un jour’ (sans date)

– ‘Le nœud’ (Antena 3 – Sans date)

– ‘FoQ: Les retrouvailles’ (sans date)

– ‘Le cuisinier de Castamar’ (sans date)

– ‘La clôture’ (Antena 3 – Sans date)

– ‘Paco’s Men’ (Saison 10 – Sans date)

– ‘#Luimelia’ (Atresplayer Premium – Saison 3 – Sans date)

– ‘Toy Boy’ (Saison 2 – Sans date)

– ‘Venom’ (Atresplayer Premium – 20 septembre)

deux Premières de La 1

«Inés del alma mía», «HIT» et «La chasse. Tramuntana ‘, productions de la télévision espagnole

Televisión Española a également plusieurs fictions remarquables pour la nouvelle saison télévisée, toujours sans dates de sortie spécifiques, au-delà de la retour du mythique ‘Dis-moi comment c’est arrivé’, qui atteindra déjà sa vingt et unième saison; ou «La chasse. Tramuntana ‘, deuxième saison de la production avec Megan Montaner qui a commencé avec «Monteperdido». Parmi ses nouveautés les plus immédiates, l’entité a «HIT», une série quotidienne d’adolescents dans laquelle les problèmes du système éducatif sont abordés avec Daniel Grao à la tête de la distribution; et «Inés del alma mía», une fiction actuellement disponible sur Amazon Prime et que La 1 diffusera en plein air. Ils sont rejoints par ‘Ana Tramel. Le jeu ‘, adaptation du roman de Roberto Santiago dont le tournage a débuté à Pampelune fin juin, avec Maribel Verdú à la tête du casting.

– «Ana Tramel. Le jeu ‘(sans date)

– « Dis-moi comment c’est arrivé » (Saison 21 – Pas de date)

– ‘HIT’ (sans date)

– ‘Inés del alma mía’ (sans date)

– ‘La chasse. Tramuntana ‘(Saison 2 – Sans date)

3 Première de Telecinco

«Disparu», «Mères. Amor y vida ‘et’ Caronte ‘, productions Mediaset

Les principales actualités de Telecinco, annoncées à ce jour, pour la saison 2020-2021 ont déjà été lancées sur Amazon Prime et attendent d’être diffusées en plein air par la principale chaîne Mediaset. Ce sont les cas de «Caronte», une fiction qui raconte l’histoire de Samuel Caronte (Roberto Álamo), un policier qui se retrouve en prison après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis; «Disparu», avec Juan Echanove, Elvira Mínguez, Maxi Iglesias et Michelle Calvo en tant que membres d’une équipe de police chargée d’enquêter sur les disparitions; et «Mères. Amor y vida ‘, avec Belén Rueda, Aida Folch et Carla Díaz, une production qui explore l’histoire de différentes femmes dans un hôpital maternel et infantile et dont la diffusion sur la chaîne est déjà promue. Trois fictions auxquelles, pour l’instant, deux déjà vétérans se joindront à cette nouvelle saison télévisée: «La que se avecina», qui reviendra avec la seconde moitié de sa douzième saison; et la ville ‘, dont la deuxième saison attend toujours sa première sur Telecinco après son lancement via Amazon.

– ‘Charon’ (sans date)

– ‘Disparu’ (pas de date)

– ‘The Town’ (Saison 2 – Sans date)

– ‘The Looming One’ (Saison 12 Partie 2 – Sans date)

– «Mères. L’amour et la vie ‘(sans date)

4 Versions d’Amazon Prime

‘El internado: Las Cumbres’ et ‘Señoras del (h) AMPA’, productions espagnoles d’Amazon Prime

Parmi les prochains paris espagnols d’Amazon Prime, La plateforme a plusieurs collaborations avec les différentes sociétés de télévision du pays qui pourraient être présentées en première au cours de cette saison 2020-2021: «El Internado: Las Cumbres», redémarrage de «El internado: Laguna negra», et «La Templanza», adaptation du best-seller homonyme de María Dueñas, avec Atresmedia Studios; «Sans limites», sur le premier tour du monde d’Elcano et de Magallanes, avec RTVE; et «Señoras del (h) AMPA», dont la deuxième saison sera d’abord diffusée sur la plateforme de streaming avant d’être diffusée gratuitement sur Telecinco.

En plus de ces paris, Amazon Prime a trois autres productions espagnoles exclusives: « 3 Caminos », qui devrait arriver en 2021 à l’occasion de l’année jacobéenne, étant donné que son intrigue se déroule sur le Camino de Santiago; ‘Cid’, une série avec Jaime Lorente qui a commencé le tournage en octobre de l’année dernière; et ‘Une affaire privée’, centré sur un couple de détectives. Pour eux la série documentaire de huit épisodes, « The Challenge: ETA », dont le teaser a été publié le 25 août, est ajoutée et qui a des entretiens avec les quatre anciens Premier ministre: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero et Mariano Rajoy, dans leur voyage à travers l’histoire du gang terroriste.

– ‘3 Caminos’ (sans date)

– ‘El Cid’ (sans date)

– ‘Le défi: ETA’ (série documentaire – Non daté)

– ‘Le pensionnat: Las Cumbres’ (sans date)

– ‘Temperance’ (sans date)

– ‘Limitless’ (sans date)

– ‘Ladies of (h) AMPA’ (Saison 2 – Sans date)

– « Une affaire privée » (sans date)

5 Premières HBO

’30 Coins ‘et’ Patria ‘, productions espagnoles de HBO

Dans le cas de HBO, la plateforme prévoit le lancement de jusqu’à trois séries espagnoles au cours de la prochaine saison, après la sortie cet été de «Por H o ​​por B». La première production avec une date de création déjà indiquée sur le calendrier est ‘Escenario 0’, une anthologie sur les arts de la scène créée par Bárbara Lennie et Irene Escolar, qui sera disponible à partir du 13 septembre. Six épisodes avec des histoires indépendantes qui ont rassemblé jusqu’à 12 réalisateurs, qui seront suivis la première du très attendu «Patria». Version du roman populaire du même nom de Fernando Aramburu, la fiction débarquera sur la plateforme le 27 septembre, avec Elena Irureta et Ane Gabarain à la tête du casting. De son côté, « 30 pièces », une série d’horreur d’Álex de la Iglesia avec Megan Montaner et Miguel Ángel Silvestre, n’a pas de date de sortie pour l’instant, même si la 77e édition du Festival international du film de Venise a déjà été présentée.

– ’30 pièces ‘(sans date)

– ‘Stage 0’ (13 septembre)

– ‘Homeland’ (27 septembre)

6 Premières Movistar +

Équipement anti-émeute ‘,’ Skam Spain ‘et’ Nasdrovia ‘, Movistar + productions

Movistar + mise à nouveau sur un grand nombre de productions espagnoles, parmi lesquelles se démarquent la première imminente de la quatrième et dernière saison de «Skam España» le 3 septembre; et la sortie de ‘Anti-riot’, un thriller de Rodrigo Sorogoyen, le 16 octobre. Quant aux sorties à venir sans date précise pour le moment, Movistar a déjà commencé à promouvoir les débuts de «Dime qué soy», basé sur le roman homonyme de Julia Navarro avec Irene Escolar à la tête du casting; et ‘Nasdrovia’, adaptation du roman « L’homme qui détestait Paulo Coelho », avec Leonor Watling et Hugo Silva. Deux fictions d’une longue liste, qui comprennent également ‘Le trésor du cygne noir’ et ‘La Fortuna’, réalisé par Alejandro Amenábar, qui marquera les débuts du réalisateur sur petit écran après ses multiples succès cinématographiques.

Bien qu’à ce jour, ils n’ont toujours pas de date de sortie, lLa société a déjà eu l’occasion d’enregistrer certains de ses prochains paris à la fin de l’année dernièretout comme les cas de «Los espabilados», une fiction d’Albert Espinosa, créateur de «Polseres vermelles»; et «Supernormal», une comédie dont le casting est dirigé par Miren Ibarguren. Cependant, l’arrivée de Covid-19 a paralysé ou retardé le tournage d’autres productions, comme cela s’est produit avec la comédie « Reyes de la noche », avec Javier Gutiérrez, qui a récemment repris le tournage, tout comme la série jeunesse de science-fiction « Paraíso ‘, avec Macarena García. En fait, la crise est survenue peu de temps après que l’équipe de «Libertad», produite par Enrique Urbizu, a commencé le tournage en février, les obligeant à le reporter. Nouveaux paris pour la saison 2020-2021 auxquels Movistar ajoutera le retour de trois de ses séries, avec leurs deuxièmes saisons respectives: «Hierro», un thriller dirigé par Candela Peña; «Perfect Life», créé et avec Leticia Dolera; et ‘Merlí: Sapere Aude’, dont le tournage a commencé cet été avec les mesures anti-Covid appropriées, comme l’a expliqué sa réalisatrice, Menna Fité, à FórmulaTV.

– ‘Anti-émeute’ (16 octobre)

– ‘Dis-moi qui je suis’ (pas de date)

– ‘Le trésor du cygne noir’ (sans date)

– ‘Hierro’ (Saison 2 – Sans date)

– ‘La fortuna’ (sans date)

– ‘Libertad’ (sans date)

– ‘Los espabilado’ (sans date)

– ‘Merlí: Sapere Aude’ (Saison 2 – Sans date)

– ‘Paradise’ (sans date)

– ‘Kings of the night’ (sans date)

– ‘Nasdrovia’ (sans date)

– ‘Skam Spain’ (Saison 4 – 3 septembre)

– ‘Supernormal’ (sans date)

– ‘Perfect life’ (sans date)

7 Premières Netflix

‘Le désordre que vous laissez’, ‘Quelqu’un doit mourir’ et ‘Jaguar’, productions espagnoles de Netflix

Netflix est une autre plateforme qui poursuit son engagement dans la fiction espagnole, en particulier après le succès retentissant de « La Casa de Papel », dont la cinquième et dernière saison arrivera l’année prochaine après avoir ajouté Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado à son casting et avoir commencé le tournage cet été. Cependant, ce n’est pas de loin le seul pari espagnol de la plateforme de streaming, étant donné que la première première nationale de cette saison 2020-2021, déjà datée, sera ‘Memories of Idhún’, série animée basée sur la trilogie de Laura Gallego qui fera ses débuts le 10 septembre.

Au total, six autres productions bien connues s’ajouteront à cette fiction, parmi lesquelles Il faut souligner trois productions dont les débuts sur la plateforme de streaming sont prévus, en principe, pour cet automne. Le premier est «Quelqu’un doit mourir», avec Carmen Maura et Ester Exposito; tandis que le second est «El Inocente», une adaptation du roman homonyme de Harlan Coben, avec Alexandra Jiménez, Mario Casas et Aura Garrido. Ils sont rejoints par «El désordre que dejas», basé sur le roman de Carlos Montero, créateur de «Elite», avec Inma Cuesta, Bárbara Lennie et Arón Piper comme protagonistes.

« Jaguar » est un autre des nouveaux paris de Netflix, qui re-signe Blanca Suárez, avec Óscar Casas et Adrián Lastra, entre autres; ainsi que «Midas’s favorites», une adaptation de l’un des contes de Jack London avec Luis Tosar à la tête du casting. La liste des nouveautés, connues à ce jour, la compléterait ‘Sky Rojo’, série sur l’évasion de trois femmes d’un club d’hôtesse. Une production créée par Álex Pina, responsable de «La Casa de Papel», et Esther Martínez Lobato, qui ont déjà travaillé ensemble pour développer «El embarcadero». Des fictions inédites auxquelles s’ajoute le retour d’autres séries nationales, comme le cas de «Valeria» avec sa deuxième saison, dont la première est prévue pour la première moitié de 2021; et d’Elite, qui a déjà commencé le tournage de sa quatrième saison en août, ce qui a dû être paralysé pendant un certain temps en raison de la détection d’un cas de coronavirus dans l’équipe.

– ‘Quelqu’un doit mourir’ (pas de date)

– ‘Elite’ (Saison 4 – Sans date)

– ‘L’innocent’ (sans date)

– ‘Le désordre que vous laissez’ (pas de date)

– ‘Jaguar’ (sans date)

– ‘Les favoris de Midas’ (sans date)

– ‘La Casa de Papel’ (sans date)

– ‘Memories of Idhún’ (10 septembre)

– ‘Sky Rojo’ (sans date)

– ‘Valeria’ (Saison 2 – Sans date)