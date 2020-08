Apparemment, le spectacle doit continuer! Même au milieu d’une pandémie, les MTV VMA 2020 se déroulent toujours ce soir, le 30 août. Bien sûr, la configuration est différente cette année. Les performances seront toutes en plein air et filmées dans les cinq arrondissements de New York comme un «hommage à l’incroyable résilience de New York», selon une déclaration de MTV. Il n’y aura pas d’audience et tout le monde suivra les protocoles de sécurité.

Mais cela dit, quelles stars participent aux VMA?

Voici tous les présentateurs qui seront aux VMA: Jaden Smith, Nicole Richie, Travis Barker, Drew Barrymore, Madison Beer, Sofia Carson, Bebe Rexha, Anthony Ramos, Kelly Clarkson, Bella Hadid, Joey King et Machine Gun Kelly. Les principaux interprètes sont: Ariana Grande et Lady Gaga (qui interprétera “Rain on Me”), The Black Eyed Peas, BTS, CNCO, DaBaby, Doja Cat, Maluma, The Weeknd et Miley Cyrus, qui sera lance sa nouvelle chanson, “Midnight Sky”. KeKe Palmer sera l’hôte.

Il semble qu’il y aura toujours un pré-spectacle, qui commence à 18h30 HNE. Les artistes d’avant-spectacle sont Chloe x Halle, Tate McRae, Machine Gun Kelly (avec Travis Barker et Blackbear), Jack Harlow et Lewis Capaldi.

Les autres célébrités qui pourraient être présentes sont les nominés Billie Eilish, Eminem, Future, Taylor Swift (tous nominés pour la meilleure vidéo de l’année), Justin Bieber, Megan Thee Stallion et Post Malone (nominé pour l’artiste de l’année), Alicia Keys , Khalid et Lizzo (Meilleur R&B). Cependant, nous savons que Billie n’a pas participé aux VMA de l’année dernière, il ne serait donc pas trop surprenant qu’elle n’assiste pas cette année, compte tenu des circonstances. Et bien que Travis Scott ait été nominé pour sa chanson “Le plus haut dans la salle” du meilleur hip-hop, il n’a pas non plus assisté aux VMA de l’année dernière.

Source: Instagram

On sait que le rappeur Roddy Ricch et le chanteur de reggaeton J Blavin ont complètement annulé leurs performances VMA. Dans un Instagram Live, Ricch a déclaré: «Mon équipe et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour faire ce travail, en raison de problèmes de conformité COVID à la dernière minute, nous avons dû annuler la performance.

Et J Balvin avait contracté le COVID-19, il semble donc qu’il ne prenne plus de risques. En acceptant un prix au Premios Juventud 2020, il a déclaré: “Ce n’est pas une blague … C’est très dangereux. Prenez beaucoup de soin de vous.”

Où pouvez-vous regarder les VMA?

Vous pouvez vous connecter sur MTV, MTV2, BET, TV Land, Nickelodeon, VH1, Comedy Central, Spike, Pop, Logo et CMT. Il sera également disponible pour diffuser sur le réseau CW, donc si vous n’avez pas de télévision par câble, vous pouvez toujours regarder. Vous pouvez regarder le livestream sur MTV.com (ainsi que l’application mobile MTV), selon Pitchfork. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours vous connecter sur Twitter et suivre les hashtags des VMA, car les gens vont sans aucun doute tweeter en direct l’événement inhabituel.

Le pré-spectacle commence à 18 h 30 HNE et la cérémonie principale à 20 h HNE.

