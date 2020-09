Pokémon Go a ajouté de puissantes formes Mega Evolution il y a quelques semaines, et l’inclusion est célébrée tout au long du mois de septembre par le biais d’événements hebdomadaires. Il y a un tas de nouveaux objectifs à atteindre pour divers prix, et vous trouverez ici toutes les tâches et récompenses de l’événement Mega Battle pour Pokémon Go en septembre 2020.

Sachez à l’avance que l’ensemble actuel d’objectifs et de prix se terminera le 17 à 22h00 heure locale. Il y aura ensuite une célébration finale des nouvelles formes d’évolution du 22 au 28, puis la prise en charge de certains appareils iOS et Android cessera.

Mais, avant que cela ne se produise, vous trouverez ci-dessous toutes les tâches et récompenses de l’événement Mega Battle pour Pokémon Go en septembre 2020 afin que vous puissiez relever tous les défis.

Tâches et récompenses de l’événement Pokémon Go Mega Battle

Vous pouvez trouver toutes les tâches et récompenses de l’événement Pokémon Go Mega Battle ci-dessous:

La première étape

Battle in a Raid – Trois Pokémon Revives Power up sept fois – un élément d’évolution Attrapez sept Pokémon de type Bug – cinq Poké Balls

Récompenses: 500 Stardust, 35 Beedrill Mega Energy, 1000 XP

Deuxième étape

Battle in a Raid – trois Revive Battle dans un Mega Raid – trois Golden Razz Berry Combattez un autre entraîneur – une pierre Sinnoh

Récompenses: 500 Stardust, 40 Beedrill Mega Energy, 2000 XP

Troisième étape

Battle in three Raids – rencontre avec Pinsir Battle three Team Go Rocket Grunts – Five Revives Mega Evolve a Pokémon – One Silver Pinap Berry

Récompenses: 1000 Stardust, 60 Beedrill Mega Energy, 2000 XP

Étape quatre

Réclamer la récompense – Récompense de réclamation de dix Poké Balls – Récompense de réclamation de trois Potion Hype – Trois Max Revive

Récompenses: 2500 Stardust, 5000 XP, rencontre avec Roserade

Mega Battle Challenge – Tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement • Vous pouvez obtenir ces tâches en faisant tourner PokéStops. Le Bonus Field Research est le Field Research quotidien que vous pouvez obtenir à minuit. Détails complets de l’événement: https://t.co/xastfcKXlj pic.twitter.com/qQcGUHse7z – Leek Duck (NYC) (@LeekDuck) 11 septembre 2020

Tâches de recherche sur Pokémon Go Mega Battle Field

Vous trouverez ci-dessous les tâches de recherche sur le terrain et les récompenses exclusives de Mega Battle pour Pokémon Go:

Vaincre une équipe Go Rocket Grunt – dix Beedrill Mega Energy Mega Evolve a Beedrill – 20 Beedrill Mega Energy Combattez un autre entraîneur – cinq Mega Venusaur Energy, cinq Charizard Mega Energy, cinq Blastoise Mega Energy Attrapez cinq Pokémon de type Bug – cinq Beedrill Mega Energy Catch cinq différents Pokémon de type Bug – rencontre avec Ledyba (peut être brillant)

N’oubliez pas que l’événement Pokémon Go Mega Battle ne dure que jusqu’au 17 septembre à 22h00 heure locale.

