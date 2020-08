L’animateur de «The Daily Show», Trevor Noah, a sorti une annonce d’une page entière dans les éditions de jeudi de plusieurs grands journaux, agaçant le président Trump le dernier soir de la Convention nationale républicaine.

Annonçant le faux cabinet juridique Trevor Noah & Associates & Sons Presidential Attorneys, l’annonce se lit comme suit: «Êtes-vous bientôt un ancien président? Sur le point de perdre l’immunité légale? Votre avocat est-il allé en prison? Appelez les très bonnes personnes de VOTRE côté. “

Le faux cabinet offre une défense juridique contre «la corruption, la méga-corruption, les émoluments (nous savons ce que c’est!), Les trucs fiscaux louches des riches, l’obstruction à la justice (même prix pour plusieurs chefs d’accusation!), Vous avez dit aux gens d’injecter de l’eau de Javel pour certains raison, meurtre par courrier.

L’appel du numéro indiqué dans l’annonce, 1-210-WH-CRIME, conduit à un choix de deux messages préenregistrés, demandant aux appelants d’appuyer sur ‘1’ s’ils sont le président des États-Unis ou d’appuyer sur ‘2’ s’ils ne le sont pas . Le premier message vante la «forte économie caprine» de l’Ouganda et les lois d’extradition non américaines, proposant de transporter le président et «tous les membres de votre famille que vous aimez réellement» dans le pays. Le deuxième message encourage les appelants à visiter votevotevote.com et à s’inscrire pour voter à la prochaine élection présidentielle.