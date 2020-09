Kris Jenner a révélé que Khloe prend la fin de « KUWTK » le plus dur alors qu’elle se réconforte dans les bras du bébé papa Tristan Thompson.

Depuis le verrouillage, Tristan Thompson, 29 ans, vit dans la maison de l’ancienne flamme Khloé Kardashian. Le couple – qui aurait ravivé leur romance – a coparentalité leur fille True.

Mais avec l’annonce de la fin de Keeping Up With The Kardashians, Tristan aurait surveillé Khloé.

Selon sa mère, Kris Jenner, la plus jeune sœur Kardashian prend les nouvelles le plus dur.

Kris, 64 ans, a récemment parlé de la décision de la famille de mettre fin à leur E! série réalité.

Dire au producteur exécutif Ryan Seacrest que sa fille Khloé, 36 ans, « n’a pas arrêté de pleurer » depuis qu’ils ont fait l’annonce.

« On a dû le dire à l’équipage hier, donc on pleurait tous, mais je pense que Khloé », a partagé Kris lors d’une apparition sur On Air avec Ryan Seacrest mercredi. « Khloé est celui qui prend le plus dur et qui n’a cessé de pleurer depuis que nous l’avons annoncé. »

« Elle a été si douce et émotive à ce sujet. Mais il reste encore tellement de vie à vivre et nous allons passer le meilleur moment pour faire ce que nous faisons », a ajouté Kris. «C’est une décision difficile, je ne vais pas mentir», a poursuivi la maman. « C’était très émouvant. »

Mais bien que Khloe soit réconfortée par son bébé papa, on dit qu’il a des « émotions mitigées » quand il s’agit de la fin.

« Il sait à quel point c’était important pour la famille et Khloé, mais en même temps, il ne manquera pas le linge sale qui a été partagé à son sujet dans la série », a déclaré une source à HollywoodLife.

Tristan était bien sûr au centre du scandale de triche de 2018 qui s’est déroulé sur L’Incroyable famille Kardashian.

Les caméras KUWTK ont montré le moment où les KarJenners ont appris que des images de Tristan trompant Khloé avec deux femmes dans un salon de narguilé ont été divulguées. C’était juste trois trois jours avant la date d’accouchement de Khloé.

Puis, en 2019, les caméras ont à nouveau capturé le drame. L’ancien ami de la famille Jordyn Woods a affirmé que Tristan l’avait embrassée sur les lèvres alors qu’elle quittait sa fête à la maison.

Voir ce post sur Instagram À nos fans incroyables – C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashians. Après ce qui sera 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur , les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. Merci aux milliers d’individus et d’entreprises qui ont fait partie de cette expérience et, surtout, un merci tout spécial à Ryan Seacrest d’avoir cru en nous, E! pour être notre partenaire et notre équipe de production chez Bunim / Murray, qui ont passé d’innombrables heures à documenter nos vies. Notre dernière saison sera diffusée au début de l’année prochaine en 2021. Sans Keeping Up with The Kardashians, je ne serais pas où je suis aujourd’hui. Je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui m’ont regardé et m’ont soutenu, moi et ma famille ces 14 dernières années incroyables. Ce spectacle a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l’évolution de nos carrières et de changer nos vies pour toujours. Avec amour et gratitude, Kim Un post partagé par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 8 septembre 2020 à 14h34 PDT

Mardi, Kim Kardashian West a déclaré aux fans dans une déclaration sincère que sa famille mettait fin à leur émission de téléréalité.

« À nos incroyables fans – C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashians », a commencé le communiqué.

« Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. «

« Nous chérirons pour toujours les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. »

