Vous avez probablement déjà rencontré «l’escroc familier» d’un ami en ligne. Peut-être qu’ils ont laissé leur Facebook ouvert ou que leur compte a été compromis, et un salaud a décidé de frapper une personne au hasard de la liste de leurs amis (dans ce cas, vous) avec une histoire sanglante selon laquelle ils étaient coincés dans un pays étranger et avaient besoin d’argent rapidement. .

Ces types de petits stratagèmes sont généralement faciles à repérer si vous posez simplement quelques questions à la personne.

Mais certaines personnes, naturellement, veulent aider leur «ami» à sortir et parfois débourser leur argent durement gagné, même si la personne à l’autre bout du fil a des façons étranges de recevoir cet argent, par exemple via Western Union ou, de manière assez suspecte, sous forme de carte cadeau.

Les escroqueries par carte-cadeau sont un problème légitime et les fraudeurs pourris les choisissent plutôt que de l’argent comptant et ils sont généralement plus difficiles à retracer.

Alors, comment gérer l’un de ces escrocs? Certaines personnes créent toutes sortes de façons amusantes et chronophages de gérer ces nerds. Comme notre héros ici qui a reçu un texto de quelqu’un qui essayait clairement d’obtenir de l’argent d’eux de la manière la plus lamentable possible: en disant qu’ils étaient leur «voisin» et avaient besoin d’aide.

Sérieusement, c’est le mieux que vous puissiez trouver? Au lieu de simplement bloquer le numéro et de vaquer à leurs occupations, notre impérieux Troll a décidé de s’amuser.

Source: Imgur

Ils ont immédiatement joué avec l’intrigue et ont créé une histoire entière autour de leur voisin et d’un barbecue fictif auquel ils ont tous deux convenu de ne pas assister.

L’escroc fait un travail terrible en essayant de garder les apparences, mais notre ami Troll n’y prête pas attention, ils maintiennent l’hilarité.

Source: Imgur Source: Imgur

Ils ont même réussi à riffer les mensonges de l’escroc sur un pneu “crevé” et ont continué la plaisanterie, jusqu’à ce qu’il soit clair que l’escroc n’était plus intéressé à jouer au jeu plus longtemps.

Source: Imgur Source: Imgur

Cela n’a pas mis en phase le Troll qui persistait toujours avec la blague, jusqu’à ce que l’escroc en ait assez et supplie la personne d’arrêter. Des accessoires pour le Troll qui ne briserait pas kayfabe, cependant, et a continué l’acte jusqu’à la toute fin, même en donnant un joli petit envoi à l’escroc sans jamais casser le personnage.

Source: Imgur

Si vous vous êtes déjà demandé comment un escroc pourrait obtenir votre numéro de téléphone pour vous envoyer leurs petits plans, il s’avère que ce n’est en fait pas si difficile à réussir.

Ancien officier de la CIA et auteur du livre, Agent of Influence, Jason Hanson a déclaré: «Chaque fois que nous nous inscrivons à une application, ou [use our phone number] sur les réseaux sociaux, ou nous achetons un produit, vous ne savez pas qui partage ces données. La plupart des gens n’ont aucune idée de la quantité de données associées à chacun de nos numéros de téléphone. “

Il ajoute que la seconde où un individu obtient un numéro de téléphone portable personnel, alors une variété d’autres informations différentes peuvent être obtenues en entrant simplement ce numéro de téléphone dans un moteur de recherche. Allez-y, essayez le vôtre dès maintenant.

Avez-vous reçu un SMS affirmant que vous avez manqué une livraison de colis et vous demandant de cliquer sur un lien? Nous avons confirmé qu’il s’agissait d’une arnaque. Souvent, les escrocs connaissent votre prénom. pic.twitter.com/wCPCnYPOhs – Tom Roussey (@ tomrousseyABC7) 31 août 2020

Salut à tous, idk si quelqu’un d’autre a reçu ces messages texte disant que vous avez un colis ou un «colis» qui a été perdu. MAIS je les reçois tous les jours et je viens de découvrir que c’est pour le trafic sexuel et si vous cliquez sur le lien, cela envoie à l’arnaqueur votre position, alors NE PAS‼ ️ – 🍯 (@faithautummn) 31 août 2020

Avez-vous été surpris par ce que vous avez trouvé? Heureusement, les principaux systèmes d’exploitation pour smartphones, comme l’application de messagerie stock d’Android, vous permettront de faire sauter et de signaler le spam et de mieux prédire les artistes de spam, comme Gmail, et de garantir que ces chiffres ne passent jamais. D’autres applications comme Truecaller avaient fourni des fonctionnalités similaires pendant des années.

